¿Christian Nodal ya superó a Cazzu? Esta es la verdad detrás de su FOTO VIRAL con Ángela Aguilar

En las primeras horas de este jueves, unas stories de Christian Nodal y Cazzu sacudieron profundamente al mundo del espectáculo: la pareja confirmaba su separación luego de meses de inquietantes rumores y pistas que ya adelantaban su inevitable distanciamiento.

TE RECOMENDAMOS:

En medio de la avalancha de memes y reacciones que se desató por la ruptura de Christian Nodal y Cazzu, llamó la atención de los internautas una foto publicada originalmente por una usuaria de X que pronto despertó la intriga, y es que en la imagen se ve al cantante de Mi chula acompañado de Ángela Aguilar.

“Le gustan las argentinas”, ironizó un usuario al recordar uno de los escándalos más sonados de Ángela cuando opinó acerca de su nacionalidad, ¿pero realmente Christian Nodal superó tan pronto a Cazzu, o se trata de una foto fake? Esto es todo lo que se sabe.

Esto fue lo que publicaron Nodal y Cazzu para anunciar su ruptura. (Instagram)

¿LA FOTO DE CHRISTIAN NODAL Y ÁNGELA AGUILAR ES REAL O FAKE?

Si te gusta navegar por la red social X, entonces seguramente viste una fotografía publicada originalmente por la cuenta “Reina venenosa” que rápidamente encendió el debate, y es que en la imagen se ve presuntamente a Christian Nodal y Ángela Aguilar saliendo juntos de algún establecimiento.

¿La foto es real? En efecto, no se trata de ningún truco de edición: la foto sí es auténtica y sí se trata de Nodal y Ángela... pero a decir de algunos expertos en temas de la farándula, esta imagen no es reciente y, por lo tanto, no sería una prueba contundente para comprobar un noviazgo entre ambos cantantes.

La foto viral de Christian Nodal y Ángela Aguilar no tiene mucho contexto. X

De acuerdo con personas relacionadas con el medio, esta foto de Christian Nodal y Ángela Aguilar data de hace algunos años, cuando ambos salieron de un centro comercial y fueron captados por una persona.

Lo cierto es que Christian Nodal ya debe estar acostumbrado a los chismes relacionados con sus truenes debido a que él siempre ha sido una persona muy hermética en cuanto a su vida personal: recordemos que, cuando terminó con Belinda , las especulaciones duraron varios meses y, de hecho, todavía surge algún rumor relacionado con ellos de vez en cuando.