Christian Nodal le ‘dio toques’ a Cazzu… ¡con una frase de Belinda! El VIDEO del momento que sorprendió a todos

¿Christian Nodal quiere volver con Belinda? Esta pregunta ha intrigado a miles de internautas luego de que el cantante se separara de Cazzu

Fue este jueves que el mundo de la farándula se vio sacudido hasta sus cimientos: a través de breves comunicados difundidos en sus stories de Instagram, Christian Nodal y Cazzu confirmaron un truene que ya se veía venir desde hace algún tiempo debido a algunas señales que la pareja dejó ver, sobre todo en sus redes sociales.

Como era de esperarse, el tema de Belinda no tardó en surgir debido a que muchas personas comprobaron, con esta separación, que tal vez Christian Nodal no superó del todo a su ex, ¡incluso usó una de sus frases para ‘molestar’ a Cazzu en uno de sus conciertos más recientes!

¿BELINDA TODAVÍA ESTÁ PRESENTE EN CHRISTIAN NODAL? EL CANTANTE DESATÓ EL DEBATE CON ESTA FRASE

Lo cierto es que, más allá de los dimes y diretes generados en torno a su rompimiento con Cazzu, Christian Nodal continúa enfocado en su carrera musical y recientemente ofreció un concierto en Monterrey en donde los temas del corazón pronto hicieron acto de presencia:

“Y si aman a alguien no la dejen ir”

“Y si aman a alguien no la dejen ir”, gritó Christian Nodal ante las miles de personas que se dieron cita para verlo cantar en vivo. Como era de esperarse, las teorías no tardaron en aparecer: ¿aquello fue una indirecta para Cazzu o fue una señal contundente de que todavía el famoso está enamorado de Belinda?

Para muchos, fue muy obvio que el mensaje estuvo dedicado a la intérprete de Ángel, mientras que otras personas consideraron que Nodal simplemente quiso molestar a Cazzu con este gesto. Lo que es totalmente cierto es que, en efecto, Belinda dijo exactamente lo mismo cuando terminó su noviazgo con el cantante de regional mexicano.