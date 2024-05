La polémica decisión de Christian Nodal sobre Inti que escandalizó a sus fans: '¡Qué horror!’

El nacimiento de la pequeña Inti en septiembre del 2023 fue, para los entusiastas del mundo de la farándula, una muestra de que la relación entre Christian Nodal y Cazzu iba por buen camino; sin embargo, esta sensación llegó a su fin el pasado 23 de mayo, cuando los cantantes anunciaron su separación .

¿ Qué pasará con Inti ahora que Christian Nodal y Cazzu ya no vivirán juntos? Esta incógnita no ha dejado de intrigar a los fans de la pareja, pero mientras la duda se aclara, los internautas no dudaron en expresar su molestia al ver que, al menos en Instagram, Inti ya no forma parte de la vida de su famoso papá.

En efecto, si entras a la cuenta oficial de Instagram de Christian Nodal comprobarás que, en efecto, el cantante eliminó todo vestigio de su relación con Cazzu e incluso no dudó en hacer a su hija a un lado, gesto que desató una auténtica lluvia de ataques en su contra.

Desde que Inti nació en septiembre, Cazzu y Christian Nodal optaron por mantener la identidad de la bebé en secreto durante sus primeros meses de vida; la intriga de los internautas ansiosos por conocer la carita de Inti terminó en febrero, cuando Christian Nodal publicó las primeras fotos de su hija.

Cazzu siguió el ejemplo de quien fuera su pareja y también publicó una serie de postales familiares que enternecieron a sus seguidores de Instagram: de hecho, en el perfil de la trapera argentina todavía están disponibles las imágenes, mientras que con Nodal las fotos simplemente... ¡se esfumaron!

Cazzu optó por no eliminar las fotos de la pequeña Inti, pero sí hizo a un lado a Nodal. INSTAGRAM/cazzu