Maxine Woodside usa un último recurso para no pagarle liquidación de Ana María Alvarado

Ana María Alvarado tenía la esperanza de que hoy ya estaría nuevamente en su silla del programa de Maxine Woodside pero no fue así.

También esperaba que hoy tuviera el dinero de su liquidación pero eso tampoco sucedió.

La periodista de espectáculos lleva dos años y medio en un juicio en contra de Maxine Woodside a la que acusa de despido injustificado.

Alvarado reiteró en un video publicado este 5 de noviembre en su canal de Youtube que ella ya ganó el juicio laboral en cuya sentencia se obliga a que se le reinstale en su lugar de trabajo y se le pague su liquidación.

“Entonces hoy había fecha para la reinstalación en mi trabajo en las mismas condiciones. Claro que si ellos no quieren hay un proceso, pero el juez eso dijo: la sentencia es reinstalación y la liquidación”.

¿Por qué no le pagaron su liquidación a Ana María Alvarado?

Alvarado contó que, sin embargo, la sentencia quedó suspendida porque los abogados de Woodside decidieron meter un último recurso llamado suspensión provisional de la sentencia.

“Lo que pasa es que no lo habían metido... no sé por qué, por estrategia, por tiempos, no sé. Y hoy por la mañana lo hicieron en cuanto abrió el juzgado”.

Alvarado explicó que además del juicio que ya ganó, mantiene con Woodside otro pleito, un juicio de amparo que fue promovido por la contraparte.



Por eso se les otorgó la suspensión provisional, para esperar la decisión de ese juicio de amparo.

Sin embargo, Ana María se quejó de la forma en que se procedió.

“Uno tiene que pedir permiso en su nuevo empleo, avisar que vas a faltar. Yo me salí 2000 horas antes de mi casa para evitar llegar tarde. Llegué muy bien y a tiempo. Pero a última hora metieron este recurso que se llama suspensión provisional de la sentencia”.

La periodista señala que eso le demostró una vez más que hay ciertos procedimientos que terminan por ser más difíciles para el trabajador para el patrón, a pesar de que el demandante sea el trabajador.

“Maxine ha ido solo una vez al juzgado. Todas las demás que le daba frío, que llegaba tarde, que estaba enferma, que no tenía tiempo, que viajó. Yo he ido muchísimas veces y es donde donde dice uno: el trabajador se tiene que esforzar más para conseguir una liquidación que es lo justo y como el poderoso es el que puede, entonces tiene más recursos”.

Ahora Ana María tiene que esperar una nueva fecha para el cumplimiento de la sentencia a su favor.