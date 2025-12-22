Suscríbete
Se viraliza video donde Otto Padrón no puede recordar el día en que se enamoró de Angélica Vale

Angélica lo entrevistó como parte de su proyecto de Youtube “Angelicales”, donde charlaba con personalidades del medio artístico

Diciembre 22, 2025 • 
Alejandro Flores
angelica vale otto padron.jpg

Otto Padrón y Angélica Vale

Youtube

Como parte de su proyecto “Angelicales”, Angélica Vale entrevistó a Otto Padrón el 14 de febrero de 2021.

Actualmente, la pareja vive un divorcio complicado debido a las versiones de que hubo una infidelidad que rompió su pacto de amor.
Vale también ha contado que la noticia de que Otto ya había iniciado el proceso legal fue una sorpresa desagradable, ya que se enteró mientras cenaban y cuando recibió muchos mensajes de texto preguntándole si era cierto que se divorciaba.
De acuerdo con Angélica, la noticia la supieron primero los medios de comunicación y luego ella.
Pero hace cuatro años la situación era de pura miel y buenos deseos.
Ese 14 de noviembre, la entrevista se centró en su historia de amor y la Vale recordó que al conocer a Otto, ella tenía un novio que era también su mánager.

¿Cómo se enamoró Otto Padrón de Angélica Vale?

La relación comenzó como una relación de trabajo porque Otto Padrón quiso contratarla para un proyecto de una película con Univisión.
En algún momento de la conversación, sin embargo, los recuerdos se atoran porque Angélica Vale le pregunta con insistencia cuándo se enamoró de ella y cuándo le empezó a gustar.
Otto hace un minuto de silencio y luego duda, provocando una sonrisa nerviosa de Angélica.
Los usuarios de redes sociales han viralizado el fragmento de la entrevista con comentarios sobre la actitud “poco enamorada” de Otto, quien parece no recordar con exactitud el momento del flechazo. Incluso en el video original de hace cuatro años, se le agregó en post producción el sonido de un reloj para indicar lo mucho que tardó en responder.

“Creo que fue en una evento de fin de año en el que estuvimos juntos”, dice finalmente el ejecutivo de Univisión.

Angelica Vale lo corrige: “No, eso ya fue cuando te me declaraste, ahí ya me pediste ser tu novia”.

Otto trata entonces de recordar lo que le pide la actriz pero falla y por tanto insiste: “Pero ese fue el dia en que me enamoré”.
Angélica Vale se resigna a la falta de memoria de Otto y avanza en su narración, al contar que luego de esa noche, en efecto, ya comenzaron a salir juntos y que tres meses después ya comenzaron a buscar casa para vivir juntos.

angélica vale Otto Padrón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
