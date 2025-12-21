¿Mar Contreras y Dalílah Polanco serán amigas o enemigas? Esto sabemos de la telenovela que las reúne

José Alberto Castro vio dos oportunidades para su nueva telenovela y no las quiso dejar escapar.

Primero, la química que hay entre Emmanuel Palomares y Brandon Peniche quienes actuaron como hermanos en “Las hijas de la señora García”.

Segundo, la explosión de fama y popularidad de Mar Contreras en La Casa de los Famosos, donde, dice el productor, “se hizo famosa como la MILF”, que es una expresión en inglés para identificar a las mujeres maduras y sexys.

Así que para su nueva producción, que es un remake de “Hermanos Coraje”, Castro quiso traer de nuevo a Palomares y Peniche para los personajes de Juan y Jerónimo Coraje. Pero sucede que los hermanos de esta trama son tres: faltaba Lalo y entonces el productor completó el trío con Emilio Osorio.

“Creo que los tres forman un cuadro bien interesante visualmente y cada uno le da una personalidad”, dijo José Alberto en una entrevista con Las estrellas.

La reunión de Mar y Dalílah

En realidad, hubo una tercer oportunidad que José Alberto Castro percibió y que también quiso integrarla a su trama: la rivalidad entre Mar y Dalílah Polanco dentro de La Casa de los Famosos, reality show en el que compitieron y se hicieron amigas, enemigas y viceversa.

En un comunicado publicado por Televisa, el productor hizo el anuncio de manera escueta.

“También se incorporan al reparto Mar Contreras y Dalilah Polanco, dos de las finalistas de la más reciente temporada de La Casa de los Famosos”.

La teorías de los personajes de Mar Contreras y Dalílah Polanco

De acuerdo con las características expuestas por José Alberto Castro, Mar Contreras podría estar asignada al papel de Estrella Barros, esposa de Pedro,

un cacique capaz de sobornar a cualquiera con tal de obtener ganancias.

¿Y cómo es Estrella? Es todo lo que José Alberto describió en Mar: sensual, provocadora, voluntariosa y arrebatada.

En la versión original de 1972, de hecho se le describe como una mamá libertina y provocadora.

Para Dalílah Polanco, José Alberto, a diferencia de Mar, no ha hecho públicas las características que busca en ella. Dentro de la trama original de Hermanos Coraje, producida en 1972 por Televisión Independiente de México, antecedente de Televisa, hay varios personajes femeninos en los que puede encajar, como Ana Coraje, la mamá de los hermanos, pero aún es imposible saberlo con certeza, pues en el elenco también está Paty Navidad.