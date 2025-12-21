Lorena Meritano abre su corazón a TVyNovelas; nos cuenta su lucha contra el acoso y su historia con el cáncer

Lorena Meritano es hoy una mujer más sabía.

Así se muestra en la entrevista para el podcast de TVyNovelas en el que abrió su corazón y habló de temas tan duros como su lucha para sobrevivir al cáncer y los episodios de abuso y acoso que aún hoy suceden en el ambiente de los espectáculos.

Sobre el cáncer, Meritano no tiene duda del aprendizaje que vino junto con esa etapa a la que llama, sin tapujos, “una tortura”.

“Sucede que cada vez fue más grave. Un tumor, dos tumores, me los sacaron, me quitaron el seno, me sacaron los ganglios”, contó la actriz en una charla en la que se sintió con la confianza de recordar el tema.

Sobreviviente del cáncer

Lorena Meritano empezó su carrera de manera vertiginosa. Nacida en Argentina, vuela muy joven a Italia para probarse como modelo y su éxito la trae de vuelta a Latinoamérica pero aterriza en México, donde consigue su primera oportunidad en la telenovela de Televisa “Prisionera de amor”.

TV Azteca la contrata luego para un par de producciones pero Meritano decide buscar carrera en Colombia, donde durante 10 años participa en telenovelas y programas unitarios.

Es ahí donde le diagnostican cáncer en 2013. Vuelve a Argentina para someterse al tratamiento y en donde vive el calvario que ahora describe con pasmosa calma en el podcast de TVyNovelas.

“Transitar esto parece ser una tortura y lo es. No hay que romantizar el cáncer; pero es un gran aprendizaje y es la oportunidad de poder decirle a la gente que hay que estar viva, estar sana; y aprender a construir salud”.

Para Meritano, este último aprendizaje es uno de los más importantes ya que explica que a vece sse piensa que construir salud es comer bien y hacer ejercicio, pero ahora entiende es también tener relaciones sanas.

“Siempre le creo a las víctimas”

Lorena Meritano abordó también el tema del acoso y el abuso, confesando que ella misma lo ha sufrido pero enfocando su reflexión en el hecho de lo importante son las víctimas y sus silencios.

“Habemos muchas personas que no necesitamos contarlo públicamente porque lo solucionamos terapéuticamente”, contó la actriz, que actualmente participa en Los hilos del pasado, melodrama de TelevisaUnivision.

La actriz, tras haber ganado su lucha contra el cáncer, ha tenido en México su base de trabajo pues ha actuado en tres producciones de TelevisaUnivision desde 2018.

“Por eso yo le creo a las victimas”, insiste.

“Todas las mujeres que yo conozco de todos los ámbitos y profesiones, te lo juro, han sufrido algún tipo de abuso pero no nos animamos a contarlo al papá o mamá o al jefe, porque la normalizamos”.

Puedes ver la charla completa de Lorena Meritano con Gilberto Barrera en el podcast de TVyNovelas. Aquí te dejamo el link.