Hallan muerto a James Ranson, actor de “It"; tenía 46 años

James Ransone se hizo popular por sus interpretaciones intensas con personajes en películas y series como “It” y “Siniestro”.

La noticia de su muerte dada a conocer este 21 de diciembre estremeció sobre a todo a los fans de estas dos sagas que lo tenían como un actor de culto por la intensidad que imponía a sus personajes.

El actor nació el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Su mayor pico de popularidad It: Capítulo dos, lanzada en 2019 y en la que interpretó a Eddie Kaspbrak.

Eddie es emblemático en la saga de “It” porque atrapó gran parte de la esencia de la obra de Stepehen King, el escritor del libro en el que se basan las adaptaciones cinematográficas.

Eddie, por ejemplo, tiene el diálogo en el que de pronto reconoce que tiene mucho más valentía y coraje del que pensaba, pues asesinó a un payaso sicótico antes de cumplir 14 años y se casó una mujer que era diez veces más grande que él.

¿Cómo murió James Ransone?

El Departamento de Policía de Los Ángeles hizo público el primer reporte en el que acudió a una llamada de emergencia en casa de Ranson.

En el informe policíaco se específica que el cuerpo fue encontrado en el cobertizo. La fecha del hallazgo es el 19 de diciembre pasado pero fue hasta este domingo cuando se dio a conocer la noticia.

El New York Post tuvo acceso al informe preliminar del forense que recibió el cuerpo y que determinó que Ranson se habría quitado la vida mediante ahorcamiento.

