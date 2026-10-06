Martha Cristiana SE LANZA contra Mariana Ochoa: “es muy mentirosa” y no se vale “un personaje” para ganar

“No tiene nada de atractivo un show así porque ni es un reality ni nosotros estamos votando ni se está respetando lo que nosotros pensamos ni lo que decimos”.

Martha Cristiana decidió hacer una transmisión en vivo para destapar secretos que sólo los más cercanos a Mariana Ochoa conocen y de cierta forma cuidarían la percepción del público.

Y aunque los dichos de la exdirectora de ‘Miss Universo’ ocurrieron poco antes de que se conociera a la ganadora del reality, no dudó en compartir la información de la que se enteró y donde destaca que Ochoa se hizo de un personaje, contó cosas que no eran ciertas y con eso amarró el triunfo.

La también actriz y modelo relató que se encontró con “un exintegrante de OV7, super buena persona, buenísima gente me saludó. Hacía 38 mil millones de años que no nos veíamos y no pude evitar comentarle el punto y decirle ‘oye, es cierto que Mariana estudió en Nueva York’. Me dijo ‘cero es cierto’. ‘Oye, ¿y es cierto que esto?’, ‘cero es cierto’. O sea, muchas cosas que ustedes ya se habían dado cuenta, yo dije, pues qué mejor que preguntarle a alguien que la conoce hace tantísimos años”.

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Después, Martha Cristiana resaltó las supuestas mentiras de la exOV7.

“No les voy a decir el nombre… es un pacto de lealtad cuando la gente se abre contigo y platicas cosas, no viene al caso decir quién. Lo que sí les puedo decir es, les doy mi palabra de que me encontré esta persona… pero sí me dijo que muchas de las cosas que dice Mariana son absolutamente falsas y que son mentira”, insistió.

La estrella evidenció que “a mí una persona que está en un reality para decir mentiras y para agarrar un personaje, ‘gü*y, qué padre que te funcionó y qué padre si vas a ganar, pero sí me parece que no tiene nada de atractivo un show así porque ni es un reality ni nosotros estamos votando ni se está respetando lo que nosotros pensamos ni lo que decimos y estamos invirtiendo una energía y un tiempo hablando y votando para que les valga tres hectáreas de chile”, afirmó.

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Aunque Martha Cristiana no se pronunció después del triunfo de Ochoa, sí dejó en claro que no creía que se respetara la decisión del público.