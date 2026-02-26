Luz Elena González sobre el AUTISMO de su hijo y cómo cambió su vida: “Es la pérdida de tus ilusiones”

“Es un shock porque es una pérdida. Es la pérdida de tus ilusiones, es la pérdida de tus expectativas”.

La actriz Luz Elena González ofreció una charla sincera junto a Martha Figueroa e Ingrid Matz. Las tres mujeres abordaron el tema de la maternidad y lo que nadie dice sobre cuidar a los hijos.

El presentador Yordi Rosado reunió a la comunicadora y a las dos actrices, quienes se explayaron sobre sus vivencias buenas, malas y divertidas, aunque también abundaron sobre el autismo que enfrenta Santiago, el hijo mayor de González.

Luz Elena inició relatando cómo tenía muchas ilusiones, a sus 30 años, de convertirse en madre, hecho que no era compartido con su esposo Bernando. Sin embargo, ante un poco de presión, y también de forma inesperada, quedaron embarazados.

La actriz recordó que les hizo mucha ilusión la espera de su bebé, aunque su esposo decía sentirse no preparado.

Los estudios previos al nacimiento de Santiago no advirtieron nada fuera de lo común. Incluso el parto no reveló ninguna condición diferente en el bebé, sin embargo con el paso del tiempo “nos dan un diagnóstico de una discapacidad, pero era más grave o más fuerte de la discapacidad que nos dan después, que nos dicen que tiene autismo y una discapacidad cognitiva leve”.

La también conductora de ‘Venga la Alegría’ explicó que no fue sino hasta que su hijo cumplió un año “en la guardería (nos dijeron) que tenía ‘algo raro’, pero porque la directora tenía un hijo con autismo, entonces ella conocía estos síntomas”.

González aseguró que hasta los 8 años recibieron un diagnóstico definitivo, sin embargo, ella pensaba que se le iba a quitar pasando la primaria.

“Ay, no, pues a los 12 años ya listo, esto fue nada más un proceso en el desarrollo de su niñez”, pero se enfrentó con una dura realidad.

“A los 8 años nos dicen ‘es una discapacidad, o sea, esto no se le va a quitar nunca, tiene autismo y una discapacidad cognitiva leve’. Es un shock porque es una pérdida. Es la pérdida de tus ilusiones, es la pérdida de tus expectativas”, destacó la presentadora.

Ante la noticia, Luz Elena contó que su esposo Bernardo “tardó muchos años en asimilarlo”, y en su caso, “así como me lo dijeron fue como si me hubieran echado un balde de agua fría. Empecé a llorar como una loca, me tranquilicé y dije ‘adelante’”.

Para la actriz de telenovelas como ‘Antes muerta que Lichita’ o ‘Una familia con suerte’, tener un hijo con autismo la ha llevado a situaciones extremas donde ha peleado y gritado para exigir respeto hacia Santiago ante la falta de empatía.

“No me reconocí. Un hijo te cambia tanto y sobre todo cuando es una persona más indefensa, más vulnerable. Te preocupas más… Yo terminé en psicólogo, psiquiatra, terapia, medicamentos también para mí, para tratar de controlar, de entender”.

Con una actitud positiva, la famosa aseguró que ha aprendido cómo darle la mejor calidad de vida a Santiago, haciendo de lado el miedo sobre su futuro.

