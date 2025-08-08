Marimar Vega, al igual que Zuria, siente la presencia de su padre, Gonzalo Vega: “Manda señales como colibrí”

Marimar Vega abrió su corazón en una entrevista para el programa Sale el Sol, donde compartió que su padre, el fallecido primer actor Gonzalo Vega, sigue presente en su vida a través de pequeños detalles y señales que ella interpreta como mensajes de amor.

“Es muy bonito porque uno lo siente adentro” Marimar Vega

Marimar recordó que su padre tenía la costumbre de enviarle flores en cada estreno. “Ahora lo hace mi marido, pero mi papá siempre me mandaba flores… uno aprende a vivir con eso, se vuelve natural. Siempre lo siento presente, adentro, como decía alguien: no es ‘yo te extraño’, es ‘yo te entraño. Hay que cambiar la palabra extrañar por entrañar’”, explicó.

La actriz reveló que, para ella, los colibríes son un símbolo especial que asocia con su papá:

“Hoy en la mañana estaba haciendo ejercicio y llegó un colibrí. Le dije a mi esposo: ‘Mira, ahí está mi papá’. Siempre ha sido el tema del colibrí, a veces uno pide señales y de repente pasan cosas”.

Recuerdos tangibles

Entre los objetos que guarda con cariño, Marimar conserva un suéter de rombos que perteneció a su padre y que llevó consigo durante una estancia laboral en Madrid. “Era su sueño que yo trabajara allá, así que me acompañó con su suéter”, dijo con nostalgia.

Además, contó que su perrita “La Chata” se ha convertido en parte de sus rutinas de grabación: “Todos la conocen. Si no viene, todos me preguntan por qué no vino La Chata. Ya es una extensión mía”.

Su hermana Zuria Vega también lo ha sentido

En una manifestación similar de conexión espiritual, su hermana Zuria Vega también ha compartido cómo siente la presencia de su padre desde otro plano. En entrevista reciente, confesó que el actor fallecido se le manifiesta a través de momentos cargados de simbolismo y mediante colibríes:

“Fue tan real, tan cálido… como si estuviera conmigo”, relató Zuria sobre una experiencia emotiva que vivió durante una reflexión personal.

Zuria también mencionó que suele ver colibríes justo cuando inicia un nuevo proyecto, interpretándolo como una señal de que su papá está feliz y la acompaña.

Un lazo que perdura

Lo que comparten Marimar y Zuria es más que recuerdo; es una conexión espiritual que trasciende este plano. Un vínculo que se siente con el corazón, y que ellas mantienen vivo con pequeñas señales.

Gonzalo Vega fue uno de los actores más queridos de la televisión, cine y teatro mexicanos, falleció en 2016. Desde entonces, sus hijas han hablado en distintas ocasiones del impacto que tuvo en su vida y carrera, y cómo han encontrado formas de sentirlo cercano.

La conexión entre Marimar y Zuria Vega con su padre sigue viva en los recuerdos y en las señales que, para ellas, son pruebas de que el amor trasciende cualquier distancia.