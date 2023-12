Maribel Guardia se quiebra al recordar que pasará su primera Navidad sin su hijo Julián Figueroa

Así pasará Maribel Guardia Noche Buena y Navidad.

A 8 meses del fallecimiento de Julián Figueroa a los 27 años de edad, sigue habiendo un gran vacío en Maribel Guardia, pues no hay día que la querida actriz recuerde a su entrañable hijo que falleció de un paro cardíaco fulminante.

Maribel Guardia compartió ante las cámaras de ‘Hoy’ que viajará a su natal Costa Rica para estar con su familia en estas celebraciones navideñas.

“Me cambió el dolor, te cambia la vida, te parte en dos. Mi vida nunca será la misma sin Julián. Voy a pasar Navidad con mi mamá allá (en Costa Rica), con la familia. Me regreso para hacer maratón de ‘Lagunilla mi barrio’, vamos a estar del 26 al 30 (de diciembre). Y de ahí me voy ya con mi pequeña familia: con mi nieto (José Julián), mi nuera (Imelda Garza Tuñón), mi sobrina, mi marido, nos vamos a ir a dar un paseo”.

“Esas oraciones me han llegado al corazón, muchas gracias. No sabes todo el cariño que he recibido de la gente y en momentos así uno lo agradece. Yo les deseo a todos que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano”, expresó la cantante.

También puedes ver:

Mueren migrantes ahogados en zona fangosa al tratar de cruzar el río Bravo: DESGARRADOR VIDEO

Poncho de Nigris se burla de su mamá por exceso de bótox: Vas a acabar como La Tigresa

Galilea Montijo pasa románticas vacaciones navideñas con su novio Isaac Moreno en Japón