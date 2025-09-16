Suscríbete
Maribel Guardia nunca quiso tener hijos por una impactante razón: “Es horrible”

La actriz recordó el doloroso momento que vivió siendo niña y por el que no planeaba tener hijos.

September 16, 2025 
Ericka Rodríguez
maribel guardia julian figueroa

Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa.

TVyNovelas

“Yo creo que todo lo que viví era un escape de mi inconsciente para no vivir el dolor tan grande…”.

La vida de Maribel Guardia parece ser un libro abierto. La actriz originaria de Costa Rica se ha caracterizado por contar al público qué pasa en su vida en todos los terrenos. Y ahora recuerda uno de los episodios más dolorosos que la llevaron a decidir no tener hijos hasta que algo cambió.

Y es que tal vez Maribel intuía que algo pasaría, sin embargo tomó la decisión más hermosa al aceptar ser madre, aunque el destino le tenía preparado el dolor de perder a Julián, su único hijo.

Con tan sólo 9 años, Guardia se enfrentó a un dolor que ningún niño debe experimentar, pues su madre biológica, Rita, perdió la vida a causa de leucemia, es decir, cáncer en la sangre. Por su corta edad, Maribel no entendía qué sucedía, solamente se percataba de cómo su hogar y sus días se llenaban de tristeza.

“Yo no quería tener hijos porque yo me quedé huérfana a los nueve años y para mí fue muy doloroso perder a mi mamá”, recordó Maribel en el podcast ‘ChingonaMente’ de Adriana Gallardo.

En la charla, la actriz recupera que “yo tenía nueve años y a mi mamá le dio cáncer. Ella tenía 46 años. Tengo muchos traumas de esa época... Recuerdo perfectamente la última vez que la vi. Iba para la escuela y ese día la metían al hospital. Yo no sabía que estaba enferma tan grave ni mucho menos… Me regresé otra vez para besarla y ese es el último beso que tuve de mi madre. Me voy para la escuela y cuando regreso ya no está. De allí la seguí yendo a ver al hospital y nunca me dejaron entrar (a verla)”.

Maribel Guardia enfrentó el luto y el dolor por la pérdida

La pequeña Maribel enfrentó el luto sin saberlo, y pasó de ver a su mamá en sueños hasta temerle a lo que le pasaba en la vida real. Y es que luego de verla en el féretro, negarse a que había muerto, pensar que jugaban y platicaban, hasta soñar con ella, todo se acabó.

Tras sepultarla, “llego a la casa y soñé con mi mamá por nueve noches, que volábamos juntas, que estábamos junto a un río vestidas de blanco y yo estaba feliz porque soñaba con ella todas las noches. Después ya no vuelvo a soñar con ella y le empiezo a agarrar un horror al cadáver de mi mamá porque cuando la vi en la caja de muerto, yo creo que todo lo que viví era un escape de mi inconsciente para no vivir el dolor tan grande de verla muerta”, sentenció la actriz.

Ahora, luego de 57 años de aquel terrible momento, afirma que ningún niño debería ver el cuerpo sin vida de una persona que amas. “Para un niño es muy duro ver un cadáver y no entender que tu mamá que te abrazaba, que te besaba, ya no te toca ni te habla… es un rompimiento horrible”, indica la también cantante.

Maribel asegura que de la experiencia de soñar con su mamá, hecho que no ha superado, padece insomnio hasta del día de hoy.

Guardia ha presentado a Vilma Fernández como su madre, pero en realidad es su hermana mayor. Un tema del que ha hablado con anterioridad y que volvió a confirmar ante la confusión de algunas personas que han visto en entrevistas recientes a una persona mayor a la que le dice mamá. “Es mi hermana Mima, me crió como a una hija cuando murió nuestra mamá Rita”.

El 2025 ha sido un año convulso para muchas personas, especialmente para Maribel, y quizá el inconveniente más fuerte que ha enfrentado es el del tema legal con su nuera, Imelda Tuñón, por la custodia de su nieto, José Julián.

A ello se suman otros rumores sobre crisis con su esposo, Marco Chacón, y recientemente, el supuesto diagnóstico de leucemia, la misma enfermedad que le quitaría la vida a su mamá y que Guardia ha desmentido.

Maribel Guardia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
