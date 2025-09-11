Suscríbete
Maribel Guardia toma la decisión de mudarse de casa: “ya es muy grande para mí”

La actriz indicó que pronto abandonará el hogar que por años compartió con su hijo Julián y su esposo Marco Chacón.

September 11, 2025 
Maribel-Guardia-casa.jpg

Maribel Guardia hizo un recorrido por el enorme jardín de su casa.

“Yo creo que voy a tener que irme a un lugar más pequeño”

A poco más de dos años de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia dijo que ha tomado la decisión de mudarse de casa, no sin antes sentirse nostálgica al hacer un recorrido por el jardín.

La actriz recordó que tras la pérdida de su hijo, la propiedad le ha quedado demasiado grande.

“La casa ya está muy grande para mí, para mi esposo y para mí, yo creo que voy a tener que irme a un lugar más pequeño”, dijo Maribel.

Y replanteó: “Ya me voy a mudar de casa”.

Fue para una entrevista con ‘Venga la alegría’ que Maribel abrió las puertas de su casa y allí mostró el árbol que era el favorito de Julián, donde incluso colocó una hamaca en donde pasaba largas jornadas, en muchas ocasiones componiendo.

“Amo este árbol, mi hijo Julián tenía una hamaca aquí, él se sentaba, se acostaba a tocar la guitarra, a ver esta vista maravillosa”, relató la también cantante.

Los recuerdos de Guardia parecen intactos, de esta forma narró que cuando Julián era niño instaló una caballeriza, pues Vicente Fernández, quien fue gran amigo del padre de su hijo, Joan Sebastian, le regaló dos ponnys.

“Don Vicente, cuando nació Julián y, como era muy amigo de Joan, le regaló dos ponnys, se llamaba uno ‘Frijolito’ y, el otro, ‘El arrocito’”, indicó.

Al interior de su casa, la actriz de ‘Lagunilla mi barrio’ quiso compartir una habitación que luce una fotografía de ella y Julián en la Basílica de Guadalupe. Se trata del momento en el que cantaron ‘Las Mañanitas’ a ‘La Morenita del Tepeyac’ en su día.

Ese recuerdo es muy entrañable para Maribel, pues siempre ha sido muy devota de la Virgen.

“La traigo en mi corazón porque ella me da regalos enormes con Julián, de que huelo a rosas, de que estoy rezando el rosario, es un regalo en que ella me dice ‘¿sabes dónde tengo a mi hijo?, con mi hijo’”, finalizó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
