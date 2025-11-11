Mariana Ochoa vuelve a la carga vs. Ari Borovoy: “El 90s pop tour ya caducó”

Ale Toledano y Reynaldo Rossano tiene un podcast llamado “Ahorita o de una vez”, donde tuvieron de invitada a Mariana Ochoa. Además de platicar de su proyecto como solista y vivencias como mamá soltera, fue inevitable que le preguntaran de OV7 y Ari Borovoy.
Reynaldo fue directo: "¿Ya te vas a reconciliar con Borovoy?”. A lo que Mariana respondió: “Pues eso no depende de mí, depende de él”.
Rossano bromeó: “Para que hagan otro 90s Pop Tour...”. Así que Ochoa dijo: “Yo creo que ese concepto ya caducó. Tiene 10 años haciéndolo”.
“Me enteré que de la Arena se pasaron al Auditorio Nacional. Yo creo, o me da tristeza, porque cuando arrancó ese proyecto que lo ayudamos a arrancarlo en cuestión creativa y de ayudar a confirmar a los artistas que se iban a subir al escenario, era padrísimo porque los grupos estábamos completos.
Mariana Ochoa insistió: “Había mucha creatividad, había mucho ensayo y mucho compromiso. Eso ha bajado, hoy en día, la mitad de un grupo está de acuerdo en estar, la otra mitad no, y entonces se presentan tres. Me da tristeza ver que ha decaído un poco el proyecto”.
“Yo creo que ya cumplió su ciclo. O sea, no tengo ganas de estar en el 90s Pop Tour. Me reconciliaría con él por otros temas, como OV7, pero no para el 90s, es un proyecto que ya caducó. Siento que está tratando de estirarlo, hacia lugares donde ya no da, pero cada empresario hace su luchita”.
Ari Borovoy impulsa el 90s Pop Tour versión ‘El Antro’
Aunque Mariana diga que el concepto está caducado, Ari Borovoy ha dicho que se trata de una renovación, pues apenas en octubre presentó las nuevas fechas en versión ‘El Antro’. Si bien participan varios de los mismos artistas, ahora incorporaron bailarines, nuevas versiones y una pista de baile en la zona preferente del Auditorio nacional.
“Renovarse o morir. en la música y en los negocios hay que escuchar, observar y adaptarse. Cada cambio nace de lo que la gente vive, siente y comparte, por eso en el 90s pop tour versión El Antro, podrán ver una experiencia nunca antes vista”, dijo en redes sociales.