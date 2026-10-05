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Mariana Ochoa entró soltera y al salir ganadora de LCDLF la esperaba SU EX para besarla

La ganadora de la cuarta temporada del reality le había puesto pausa a su relación de 8 años.

Octubre 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Mariana Ochoa y su ¿novio?

José Luis Ramos

“Hay mucho amor, eso es lo más importante para tomar una decisión de cambiar ciertas prioridades y que una pareja siga funcionando”.

La noche de ayer, Mariana Ochoa se consagró como ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’. Entre algarabía, asombro y acusaciones de fraude, lo cierto es que la familia completa de la exOV7 estaba lista para recibir y celebrar a la habitante.

Y la presencia que más sorprendió entre los cercanos a Mariana no fue la de su hermano, sus hijos o su mamá, sino su exnovio, del que se dijo que a su ingreso al reality le habían puesto pausa a su relación de 8 años.

“Tenemos una plática pendiente. Quedamos en esa plática antes de entrar a este proyecto. Hay mucho amor, eso es lo más importante para tomar una decisión de cambiar ciertas prioridades y que una pareja siga funcionando. Ya les contaré”, dijo Ochoa cuando empezó el reality.

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Mariana se dijo soltera luego de haber terminado su larga relación con el empresario Mauricio Vaca Tavera y aunque la conversación entre la pareja no ha ocurrido, tras coronarse la cantante y apagar las luces de la casa, en su ingreso al foro su expareja corrió para abrazarla y besarla.

¿Quién es el exnovio de Mariana?

Vaca Tavera es empresario y director de Administración y Finanzas (CFO) de ‘Cinépolis’, cadena que se sumó para transmitir la final de ‘La Casa de los Famosos México’ en este emisión.

Mauricio se desempeña en el ámbito corporativo como director financiero de la compañía exhibidora y mantiene un perfil alejado de los medios de comunicación pese a su relación con la intérprete.

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Mariana Ochoa

José Luis Ramos

¿Por qué terminaron Mariana y Mauricio?

En su primer brindis dentro de ‘La Casa Más Famosa de México’, la cantante compartió que “entro a esta casa soltera, venía de una relación de ocho años, así que no sé qué me espera”.

Al tiempo, dijo que su ruptura ocurrió sin pleitos ni nada ligado a la falta de amor. Su confesión ocurrió frente a Karina Torres durante una conversación en la primera tarde que compartieron en el reality.

Ochoa manifestó que el quiebre llegó cuando “de repente” su vida cambió y se dedicaron menos tiempo, al grado de sentarse a hablar porque “no tenemos tiempo”.

También planteó el cierre como un proceso abierto. “La vida dirá”, dijo Mariana a Karina, “pero hay ciclos, también”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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En esa misma plática, la exOV7 describió a su entonces novio como “bueno”, aunque admitió dudas sobre el rumbo de la relación. “Él es bueno, ese es el tema. Pero no sé...”, dijo Ochoa.

Mariana insistió en que no hubo una pelea como detonante. “No nos peleamos. No fue falta de amor”.

Mariana Ochoa La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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