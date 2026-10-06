Mariana Ochoa admite que QUISO NEGOCIAR las semanas que permanecería compitiendo en LCDLF

“Al final de cuentas, yo estoy agradecida porque si están hablando de mí es por algo”.

Los finalistas de ‘La Casa de los Famosos México’ ofrecieron una conferencia de prensa y ahí Mariana Ochoa, la ganadora de la cuarta temporada del reality, confesó que quiso negociar las semanas que permanecería en aislamiento.

Sentada junto a Karina, Gema, ‘Ese Pérez’, Yahir y Memo, la exOV7 se sinceró y explicó que cuando Rosa María Noguerón la contactó, ella propuso la cantidad de tiempo que estaría jugando, principalmente para no dejar tanto tiempo solos a sus hijos.

“Creo que los tiempos de Dios son perfectos, la primera vez que tuvimos una plática, Rosa María y yo, yo creía que se podían negociar el número de semanas y me dijo ‘no hay manera’ y yo dije, ‘bueno, si estoy un mes es el programa más importante, el de más raiting, igual y me da un empujocito, ahora que empecé a sacar música’ y me dijo ‘no hay manera’”.

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Ahora, que después de su salida en la primera semana, y su regreso, en el que se ganó el primer lugar, Mariana asegura que estuvo bien no haber podido planear su estancia dentro del reality.

“Ahí la dejamos en ese momento y, después, me volvió a buscar, me volvió a insistir. Gracias, gracias, Rosa María, te estoy muy agradecida, estaría muy arrepentida de no haber tomado este proyecto, lo pensé y lo pensé y le daba vueltas, tenía miedo por la edad de mis hijos, creo que mi historia tocó muchos corazones”, dijo.

Al tiempo, Ochoa también abordó el hate que recibió tras su triunfo.

“Cuando acepté este proyecto sabía que hasta el ganador tiene buenos y malos comentarios porque es un programa que causa pasión, cuando alguien sale o entre los habitantes se pelean, un fandom se va contra otro”.

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La exintegrante de OV7 concluyó: “Al final de cuentas, yo estoy agradecida porque si están hablando de mí es por algo”.