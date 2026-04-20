Mariana Echeverría muestra espectacular cambio físico y se defiende: “Gorda o flaca, te critican”

Desde que salió de La Casa de los Famosos en agosto de 2024, Mariana Echeverría comenzó un proceso en el que entendió que necesitaba confiar en sí misma.

Echeverría fue muy criticada por su participación en el reality show, pues los televidentes consideraron que algunas de sus actitudes fueron malintencionadas o de plano groseras con el resto de los habitantes.

La actriz y conductora, después de su participación en La Casa de los Famosos, ya no volvió al programa en el que trabajaba “Me caigo de risa”, lo que evidenció que también tuvo serias diferencias con algunos de sus integrantes.

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La transformación de Mariana Echeverría

Por eso Mariana habla ahora de una reinvención emocional pero también física. En su cuenta de Instagram ha documentado su transformación a través del ejercicio y la dieta.

Y en algunos de esas publicaciones todavía recibe algunos comentarios de odio en su contra, a los que ha decidido responder con un par de mensajes.

En el primero de ellos publicó varias fotos que la muestran a lo largo de sus dos embarazos y cómo cambió su cuerpo en ambos procesos. Luego escribió:

“Hoy amanecí con el corazón en pausa… solo para agradecerle a mi cuerpo. A este cuerpo que ha sido casa, fuerza y refugio. Que ha creado vida, que ha sabido transformarse, sanar y levantarse una y otra vez. Gracias por cada cambio, por cada cicatriz, por cada etapa… por todo lo que has resistido en silencio y todo lo que me has permitido vivir”.

En varias ocasiones, su perfil se llena con comentarios que le recuerdas sus polémicas en la casa de los famosos o que le señalan que hace mal los ejercicios.

Ante estos comentarios, Mariana respondió con un mensaje de autoconfianza:

“Porque si eres flaca, critican… y si eres gorda, también. Porque siempre va a haber algo que decir. Pero yo elijo abrazarte, aceptarte tal como eres. Y por cada crítica recibida, aquí sigo… más fuerte, más consciente y más mía”.

Mariana ahora se ha enfocado en su carrera como creadora de contenido en redes sociales, donde también comparte su vida como madre de familia y esposa, con videos de humor y anécdotas de su día a día.

“Hoy miro atrás y entiendo que no necesitaba que todos confiaran… necesitaba confiar yo. Por mi familia, por mis sueños, por todo lo que quiero dejar como ejemplo”, escribe en otra publicación en la que muestra su nuevo físico.

Finalmente, su objetivo, dice, es convertirse en un ejemplo de constancia para otras mujeres que atraviesen por procesos similares al suyo.

“Y si yo pude, ustedes también pueden. No se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de hacerlo un día a la vez”.