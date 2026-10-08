Israel Jaitovich debuta como dj y productor musical con “Catarsis”, un proyecto multimedia

El proyecto audiovisual de Israel Jaitovich creció de manera orgánica.

Empezó como un disco y creció luego cuando le propuso a un artista de la corriente contemporánea que creará el arte del disco.

“Nos conocimos en Zona MACO, donde presentó unas esculturas sensibles que me impresionaron. De hecho tengo una de sus obras en mi casa”, contó Jaitovich.

El comediante debutó este miércoles 7 de octubre como música conceptual al presentar un proyecto en el que él funge como dj pero también tiene le rol de una especie de director visual ya que junto con la música, el espectador recibe un producto visual que se proyecta en pantallas.

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Así fue el estreno de Catarsis

Y es ahí precisamente donde entra en juego el artista conoció en Zona Maco, cuyas esculturas sensibles integran la Inteligencia Artificial. No solamente hizo el arte del disco sino que se involucró en la creación de ese video, cuyo concepto es The Post Humans.

Israel Jaitovich Octavio Lazcano / TVyNovelas

Esta noche, Jaitovich presentó el resultado de esta colaboración que en conjunto se llama “Catarsis”.

En resumen, se puede presentar como un proyecto audiovisual de música techno con la que Jaitovich explora una nueva faceta como productor musical.

Durante el lanzamiento estuvo acompañado por Aleida Núñez,Rubén Galindo, Claudio Yarto, Gustavo Adolfo Infante y Gil Barrera; además de que contó con la colaboración de Claudio Yarto para el cierre del espectáculo.