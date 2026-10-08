Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Israel Jaitovich debuta como dj y productor musical con “Catarsis”, un proyecto multimedia

El comediante contó con la colaboración de un artista contemporáneo para la realización de productos audiovisuales que acompañan su música

Octubre 07, 2026 • 
Alejandro Flores
israel jaitovich claudio yarto.jpg

Israel Jaitovich y Claudio Yarto

Octavio Lazcano / TVyNovelas

El proyecto audiovisual de Israel Jaitovich creció de manera orgánica.

Empezó como un disco y creció luego cuando le propuso a un artista de la corriente contemporánea que creará el arte del disco.
“Nos conocimos en Zona MACO, donde presentó unas esculturas sensibles que me impresionaron. De hecho tengo una de sus obras en mi casa”, contó Jaitovich.
El comediante debutó este miércoles 7 de octubre como música conceptual al presentar un proyecto en el que él funge como dj pero también tiene le rol de una especie de director visual ya que junto con la música, el espectador recibe un producto visual que se proyecta en pantallas.
TE RECOMENDAMOS: Todo sobre la boda de Edgar, el niño viral por caerse al agua: dónde se casa, con quién y cómo lucen juntos

Así fue el estreno de Catarsis

Y es ahí precisamente donde entra en juego el artista conoció en Zona Maco, cuyas esculturas sensibles integran la Inteligencia Artificial. No solamente hizo el arte del disco sino que se involucró en la creación de ese video, cuyo concepto es The Post Humans.

israel jaitovich.jpg

Israel Jaitovich

Octavio Lazcano / TVyNovelas

Esta noche, Jaitovich presentó el resultado de esta colaboración que en conjunto se llama “Catarsis”.

En resumen, se puede presentar como un proyecto audiovisual de música techno con la que Jaitovich explora una nueva faceta como productor musical.

Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones

timbiriche alexalozano.jpg
Famosos
¿Qué fue de Alexa Lozano, la Timbiriche que cantó el último éxito de la banda, “Muriendo lento”?
Alexa fue, junto a Diego Shoening, la intérprete del éxito del álbum XII, el último de la banda
Octubre 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Historias de superación en Timbiriche: así vencieron sus adicciones algunos de sus miembros
Octubre 02, 2026
Famosos
Los noviazgos que hubo dentro de Timbiriche, confesados por ellos mismos
Octubre 01, 2026
Famosos
El engaño que fue necesario para lograr el primer reencuentro de Timbiriche en el Festival Acapulco 98
Septiembre 27, 2026
Famosos
10 cosas que debes saber de Timbiriche antes de ver la bioserie, incluyendo el regaño de Raúl Velasco
Septiembre 27, 2026
luis de llano (1).jpg
Famosos
¿Cómo se retrata a Luis de Llano en la bioserie “Timbiriche”, de ViX?
Septiembre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
Timbiriche.jpg
Famosos
Lanzan primer tráiler de la serie de Timbiriche y aparecen ‘Sasha’ y ‘Luis de Llano’
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Durante el lanzamiento estuvo acompañado por Aleida Núñez,Rubén Galindo, Claudio Yarto, Gustavo Adolfo Infante y Gil Barrera; además de que contó con la colaboración de Claudio Yarto para el cierre del espectáculo.

israel jaitovich
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
yolanda andradeel cigala maribel guardia.jpg
Famosos
El Cigala le canta una serenata a Yolanda Andrade: “Te veo mejor”
Octubre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
Kevyn-Manelyk.jpg
Famosos
Manelyk LE ARREBATA el plato de comida a ‘Kevyn Bicolor’ y lo arroja: “si quiere comer, traga de la basura”
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aylin-Mujica.jpg
Famosos
Aylín Mujica confirma que ya recibió LAS CENIZAS de su hijo y se rompe: “No he podido llorar lo suficiente”
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jose-Manuel-Figueroa (1).jpg
Famosos
José Manuel Figueroa ARREMETE: Imelda igual que Ninel “tiran la piedra, pero no quieren que alguien responda”
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paquita-la-del-Barrio.jpg
Famosos
Reportan la muerte de la hija de ‘Paquita la del Barrio’, a poco más de un año del deceso de la cantante
Martha Elena Martínez Viveros falleció a los 47 años.
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leonardo-Aguilar.jpg
Famosos
Leonardo Aguilar FUE DETENIDO en el aeropuerto; presuntamente portaba un 4rma de fuego
El hijo de Pepe Aguilar fue llevado a la oficina de Documentación de Armamento.
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aldo-Rendon.jpg
Famosos
Aldo Rendón le revela al ‘Escorpión Dorado’ toda la verdad sobre el vape y confirma “hay un lugar PARA FUMAR”
‘El Escorpión Dorado’ puso en jaque al stylist y le preguntó sobre el incidente que vivió en ‘La Casa de los Famosos México’.
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Timbiriche.jpg
Famosos
Productor CONFIESA QUE EL CASO de Sasha Sokol sí es “la columna vertebral” de la serie ‘Timbiriche’
Mientras los cantantes se deslindan y reprochan que no se les tomó en cuenta para contar sus historias, la producción dice que es ficción.
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez