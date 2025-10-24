Mamá de Sajivaa cuenta por qué su hija abandonó a Sergio Mayer Mori

Sergio Mayer Mori habla constantemente dentro de La Granja VIP sobre las relaciones amorosas que ha tenido.

Así lo hizo sobre su polémica relación con Natália Subtil, madre de su hija, pero también sobre otra pareja de la que no mencionó su nombre.

A ella la señaló por haberlo dejado justo en el día de su cumpleaños y aseguró que ese mismo día se fue a un evento con otro hombre y que desde entonces vive con él.

La historia encaja con la relación que tuvo con Sajivaa, una artista conceptual que hace música pero también crea contenido enfocado en la superación y el empoderamiento de la mujer.

Sajivaa publicó un video en su cuenta de TikTok en el que puso la leyenda:

Por mí y por todas las mujeres que están o estuvieron en una situación de poco amor propio.

Comenzó por aclarar que vive sola y luego explicó que aquel día lo que sucedió es que, al ver mensajes de Mayer Mori con otras mujeres mujeres en su teléfono, reaccionó yéndose de la fiesta pero no por celos, sino por impotencia.

¿Qué dijo la mamá de Sajivaa sobre Sergio Mayer Mori?

En los comentarios de esa publicación, destaca la respuesta de su mamá, quien respalda su versión de lo que sucedió aquel día.

Contó que la fiesta fue en la casa de Bárbara (Mori), mamá de Sergio Mayer y que se ella estuvo también ahí.

“Y sí, salimos de casa de Bárbara después de comer y nos fuimos al Artweek pues no había motivos para estar en un lugar donde no correspondías”, escribió Perla Vázquez.

Perla es coach de vida y en su cuenta de TIkTok publica videos enfocados sobre todo a la superación de rupturas emocionales y crecimiento espiritual.

De acuerdo con el testimonio de Perla, lo que sucedió aquel día no es cómo lo contó Mayer Mori.

"¿Que te fuiste con una amiga en su cumple? Tú sí tienes quien te apoye y te apoyaré siempre”.

Al final de su mensaje, Perla Vázquez recalca su amor por ella: “Siempre estaré para ti muñeca”