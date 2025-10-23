Sergio Mayer aplaude actitudes de su hijo Sergio: “es igual de soberbio que yo porque somos chingones”

“En este país cuando una persona es segura, cuando una persona es chingona cuando una persona es exitosa lo tachamos de egocéntrico y de soberbia”.

El músico Sergio Mayer Mori, quien actualmente participa en el reality ‘La Granja VIP’, tiene a su principal defensor fuera del proyecto y se trata de su padre.

Mayer Bretón ha tomado sus redes sociales para justificar los comportamientos y actitudes de su hijo, fruto de su relación con la también actriz Bárbara Mori, quien se ha mantenido al margen de comentar sobre su hijo.

El actor y político, reaccionó a lo que se dice de Mayer Mori de que es homofóbico, y negó los señalamientos, afirmando que contrario a todo, muchos amigos y su tío Kintaro Mori, pertenecen a la comunidad LGBT+.

Para Sergio Mayer su hijo está dando contenido, pues para bien o para mal se está hablando de él en todas las galas, lo que es un buen indicador, aunque para el integrante de la primera temporada de ‘La Casa de Los Famosos México’, su hijo debería decir menos groserías, aunque reconoce que siempre ha sido mal hablado.

El también bailarín, aplaude que Mayer Mori se esté mostrando tal y como es, y que exponga con libertad la abstinencia que enfrenta por el consumo que tiene de marihuana. El joven probó la hierba cuando tenía 14 años gracias a que su madre Bárbara aceptó que fuera con ella su primera vez de consumo.

El actor no cree que la soberbia que muestra su hijo sea un problema, por el contrario, el cantante de 27 años y padre de una niña de 8, que admitió que ingresó al reality para trabajar en su humildad, pues es una cualidad de que la carece, dice que también ha prejuzgado a la gente.

“Los que no quieran apoyarlo no lo apoyen, Sergio entró aquí con puntos negativos, está acostumbrado a que lo funen, a que lo critiquen, y no tiene ningún problema, ese es su estilo, ha vivido toda su vida con eso”, mencionó el creador de ‘Sólo para mujeres’.

Mayer reitera que su hijo entró a este juego a exponerse y admite que siempre ha sido egocéntrico y soberbio, características que dice, los padres deberían enseñarles a sus hijos.

“Mi hijo es egocéntrico y soberbio, sí...¿ustedes se acuerdan lo que dijo cuando entró ahí? ‘vengo a trabajar mi humildad’, ¿ustedes creen que de la noche a la mañana ya?; a mí me encanta que sea seguro y sea egocéntrico y que sea soberbio, eso se lo enseñé yo, y eso se lo tenemos que enseñar a todos nuestros hijos”.

Dijo que a quienes le moleste la luz de Sergio mejor le apagaran a la tele y dejen de verlo, y admitió que fue él quien le enseñó a ser soberbio:

“En este país cuando una persona es segura, cuando una persona es chingona cuando una persona es exitosa lo tachamos de egocéntrico y de soberbia, y me da gusto que mi hijo sea soberbio y no un chiquito y que esté acomplejado y jodido, así es, y lo heredó de mí, es igual de soberbio que yo porque somos chingones, ¿qué tal?”, finalizó Mayer Bretón.