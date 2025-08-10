Luto por la muerte de Juan Carlos Ramírez, actor de ‘La Rosa de Guadalupe’, a los 38 años; ¿Qué le pasó?

A sus 38 años, el actor Juan Carlos Ramírez murió este fin de semana.

La agencia de representación del actor de ‘la Rosa de Guadalupe’ confirmó la noticia y compartió una imagen desde la funeraria donde fue velado entre la noche del sábado y madrugada del domingo 10 de agosto.

“A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado. Sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas”, se lee en la publicación donde se ve a los seres queridos de Juan Carlos, dándole el último adiós.

Se sabe que Juan Carlos Ramírez murió luego de padecer un aneurisma cerebral.

Murió Juan Carlos Ramírez

¿Quién fue el actor Juan Carlos Ramírez?

Durante su vida, Juan Carlos Ramírez se desempeñó como arquitecto y empresario, además de brillar como actor en distintas producciones, como la cuarta temporada de Rosario Tijeras, protagonizada por Bárbara de Regil, donde dio vida al personaje de ‘Chivo’.

Asimismo, Juan Carlos trabajó en programas unitarios, como el exitoso de Televisa, La Rosa de Guadalupe. Cuando compartió su episodio en redes sociales, sus amigos y seguidores lo felicitaron por el gran trabajo que realizó.