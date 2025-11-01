Luto en Televisa: ¿De qué murió Héctor Terrones, diseñador de Gloria Trevi y el programa Hoy?

Apenas hace un año Héctor Terrones trabajaba en el diseño del vestido de novia de Alma Cero. Con la sonrisa que lo caracterizaba, Terrones quedó grabado ante la lente de TVyNovelas mientras trabajaba en los detalles del atuendo.

Este sábado 1 de noviembre se dio a conocer la muerte de Terrones, conocido como el Diseñador de las estrellas debido a que gran parte de sus 35 años de trayectoria como diseñador estuvo involucrado con famosos y artistas.

Entre otros, trabajó por ejemplo para Gloria Trevi, con quien colaboró en desfiles de moda y algunos vestuarios para sus conciertos.

En el último año también vistió a Laura Flores y Cecilia Galliano, con quienes tenía una amistad entrañable.

Maxine Woodside lamentó la muerte de Terrones con un emotivo mensaje de Instagram.

“El modisto, quien traspasó fronteras con sus creaciones, trascendió a los 58 años. Su legado llegó a países como Costa Rica y en México alcanzó el éxito al vestir a celebridades y a las ganadoras del certamen Nuestra Belleza México”.

La causa de la muerte de Terrones

Woodside recordó además que Terrones ha sido el único mexicano que realizó una pasarela con sus diseños en el Museo del Louvre, en París, en el 2008.

Beatriz Calles, directora de Fashion Week México también dio a conocer la noticia e informó que la causa de su fallecimiento fue un infarto fulminante.

¿Con qué celebridades trabajó Héctor Terrones?

Terrones tenía su propia firma de moda y accesorios desde 1955. Era egresado de la Universidad Jannette Klein y desde entonces se especializó en y trabajar con personalidades del espectáculo.

Entres otras, sus vestidos los han usado Gloria Trevi, Montserrat Oliver, Anette Michelle, Cecilia Galliano, Itatí Cantoral, Laura Flores y el grupo Garibaldi.

Gloria Trevi y Héctor Terrones en una de sus pasarelas Instagram

Sus desfiles anuales eran una cita obligada también para actrices como Lorena Herrera, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes, Eugenia Cauduro y Lupita Jones.

