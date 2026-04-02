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Lupillo Rivera y Taina Pimentel se casan: ¿qué le prometió el cantante a su novia?

Desde que estuvieron en el reality show "¿Apostarías por mí?”, Lupillo le había dicho que quería casarse con ella

Abril 01, 2026 • 
Alejandro Flores
lupillo rivera taina pimente compromiso.jpg

Lupillo y Taina formalizaron su noviazgo el año pasado

Instagram

En realidad, hace un mes que era inminente el compromiso matrimonial de Lupillo Rivera con Taina Pimentel.

“Yo ya me quiero casar contigo para que te venga pa’ aca”, le dijo Lupillo a Taina mientras estaban en la cama de la suite Diamante del reality show "¿Apostarías por mí?”.
La pareja entró de infiltrada algunas semanas y apenas en la primera noche, el llamado Toro del Corrido le lanzó la petición a la modelo y empresaria.
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La respuesta de ella fue un arrumaco y un beso. Quedó en el aire la propuesta formal... hasta este 1 de abril en el que Taina Pimentel hizo el anuncio en su cuenta de Instagram.

Pimentel mostró una foto del anillo de compromiso y otra más de ella en compañía de Lupillo, formales y serios, para hacer oficial su compromiso.

¿Cuál es la historia de amor de Taina Pimentel y Lupillo Rivera?

En la cuenta de Instagram de Taina está el registro de cómo empezaron, desde 2024, a tener citas cada vez más románticas hasta que decidieron hacer público su amor.

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A mediados de diciembre de 2025, Lupillo viajó a República Dominicana, tierra natal de Taina, para reunirse con ella y concretar su relación.

“Bienvenido a República Dominicana, ahora sí ya nadie te saca de aquí”, escribió Pimentel en un vídeo en el que se le ve en el aeropuerto caminando hacia Lupillo que llega con varias maletas.

En otra publicación posterior, Taina presume que le mandó a hacer una playera con una leyenda estampada: El macho de Taina.
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Desde entonces, Lupillo ha vivido en Dominicana y solo salió de ahí para preparar su participación en "¿Apostarías por mi?”, el reality show en el que aparece como panelista.

La promesa de Lupillo a Taina Pimentel

Taina es una modelo y empresaria enfocada en estilo de vida, aunque también es conductora de televisión en temas de entretenimiento.
Madre de un hijo de 4 años, Taina suele compartir fotos y videos.de actividades que realiza con él, incluyendo sus partidos de béisbol.
Cuando Lupillo Rivera se fue a Brasil para las grabaciones de "¿Apostarías por mí?”, Taina le dedicó un largo mensaje en el que no solo le dice lo extraña sino que explica su amor por él.

“Gracias por ser esa persona que me da paz, alegría y seguridad todos los días. Tu amor, tu forma tan bonita de cuidarme y esa sonrisa tuya que me derrite el corazón hacen mi vida más feliz. Estoy tan orgullosa de ti, de lo que has logrado y lo que te has convertido, agradecida con Dios por tenerte en mi vida. Que este nuevo año te regale salud, sueños cumplidos y muchas bendiciones

Ahora, al anunciar su compromiso, reveló que detrás de la propuesta de matrimonio hubo una promesa no solamente romántica, sino de vida.

“No solo recibí un anillo, recibí una promesa… un propósito y la ilusión de una vida juntos donde Dios guíe cada paso de nuestro amor”.

lupillo rivera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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