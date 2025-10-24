Suscríbete
Lupillo Rivera quitó las fotos de Belinda para publicar su libro en México, ¿fue por miedo?

El cantante presentó una edición modificada de “Tragos amargos": “Y vienen polémicas más fuertes”

October 23, 2025 • 
Alejandro Flores
lupillo rivera.jpg

Lupillo está en México para presentar “Tragos amargos”

Octavio Lazcano

Lupillo Rivera mostró este 23 de octubre las dos versiones de su libro “Tragos amargos”, la de México y la de Estados Unidos.

“Acá ven las fotos que están... y esas fotos ya no están en el libro de México”, dijo en referencia a las fotografías de Belinda que han generado polémica.
El cantante explica que él tomó la decisión de que esas fotos de Belinda no aparecieran en la edición de México.

“Nosotros antes de escribir el libro... yo le dije a la editora: necesitamos aclarar bien todas las leyes”.

Lupillo está en México para presentar “Tragos amargos”, cuya edición de Estados Unidos generó no solamente controversia sino una orden de restricción en su contra.
Belinda ejerció esta acción al acusarlo de violencia digital ya que la cantante niega que hayan tenido una relación romántica. Rivera, en su libro, sostiene lo contrario.
A su vez, el cantante también emprendió una demanda contra Belinda por falsedad de declaración ya que de acuerdo con sus abogados, Belinda aceptó en su propia denuncia que tuvieron una relación pero luego lo negó públicamente. Eso significaría que la cantante supuestamente mintió en su denuncia.

Las razones para quitar las fotos de Belinda

Lupillo Rivera dice que el libro en su versión mexicana cuenta la misma historia pero que el asunto de las fotos decidió hacerlo a un lado.

“No es por miedo, es por las leyes que existen. Allá sí puedo publicar todo sobre mi autobiografía, acá no, por las leyes. Quitamos las fotos por respeto a ciertas líneas y organizaciones”.

El cantante asegura que desde antes de publicarlo, el sabía que “Tragos amargos” generaría problemas y escándalos.

“Y la primera controversia no es la fuerte, vienen otras peores”.

La edición en México de “Tragos amargos” es de la editorial Aguilar.,

lupillo rivera Belinda
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
