Lupillo Rivera contraataca con abogada en guerra con Belinda: Llegará hasta las últimas consecuencias

Todo comenzó en marzo de 2019, Belinda y Lupillo Rivera coincidieron como coaches en La voz México. Desde el primer día, la química entre ellos fue evidente. Risas, miradas y largas charlas fuera de cámaras alimentaron los rumores de un romance secreto que, según Lupillo, sí existió. “Me preparaba el desayuno y me tomaba la mano sin soltarla”, ha contado el cantante, recordando aquellos meses en los que, asegura, nació una conexión genuina.

Durante ese tiempo, Lupillo se enamoró profundamente. Tanto, que se tatuó el rostro de la cantante en el brazo izquierdo. Según él, la historia terminó cuando vio a Belinda tomada de la mano de otro hombre.

Años después, Lupillo decidió abrir su corazón en su libro Tragos amargos, donde relata cómo nació y murió ese vínculo que él llama “una historia bonita”. Pero las palabras del Toro del corrido no tardaron en encontrar respuesta. Belinda, elegante y firme, se deslindó tajantemente del asunto: “Estoy muy acostumbrada a que usen mi nombre para decir cualquier tipo de cosas… yo no hablo de personas irrelevantes”.

Lo que se veía sólo como polémica empeoró al ser Belinda la primera en dar el paso en los juzgados y pedir una orden de restricción contra Lupillo.

Hoy sabemos que el cantante también ha decidido emprender acción legal. En exclusiva para TVyNovelas, la abogada Mariana Gutiérrez detalla el proceso legal contra Belinda que ha iniciado Lupillo, a quién representa.

¿Cuáles son los fundamentos legales que sustenta la contrademanda presentada contra Belinda por Lupillo Rivera?

Más bien denuncia falsear declaraciones, porque ella, en la narración de su denuncia, reconoce haber tenido una relación sentimental con él; entonces se está contradiciendo, es decir, está falseando.

¿Qué elementos de la denuncia original de Belinda se consideran como falsedades o contradicciones?

Ella dijo que prácticamente desconocía la relación y en la denuncia la está reconociendo.

Podría detallar las implicaciones legales de los delitos de falsedad de declaraciones, ¿quieren que Belinda vaya a la cárcel?

Puede ser, a veces, de uno a tres años de prisión cuando es falsedad en declaraciones. También, ella está incurriendo en un fraude procesal porque está engañando a la autoridad para tener un beneficio.

¿Cómo se justifica la aplicación de la Ley Olimpia en esta contrademanda, considerando que no se han presentado videos íntimos de carácter erótico o sexual?

La Ley Olimpia es para ambas partes, tanto para el hombre como para la mujer.

¿Qué evidencia concreta posee Lupillo Rivera para respaldar las acusaciones de que Belinda ha mentido en su denuncia y en sus declaraciones públicas?

Hay pruebas contundentes y testimoniales de que tuvieron una relación y de que no está mintiendo, y lo único que quiere acreditar es la verdad de su dicho, ya que ella se ha encargado de negarlo y al hacerlo pretende dejarlo como mentiroso y eso daña su figura pública.

¿Por qué considera que Belinda ha presentado una denuncia por violencia digital y mediática sin pruebas suficientes de la existencia de videos íntimos comprometidos?

Lo hizo con la única finalidad de obtener unas medidas, una restricción. Obviamente la restricción de que (Lupillo) hable de ella porque, seguramente, sabe que toda la verdad que puede salir a luz, a lo mejor, le perjudica en la forma en la que ella se ha manejado con las personas que ha salido.

¿Qué impacto legal y mediático ha tenido la denuncia de Belinda en la imagen y reputación de Lupillo Rivera?

Claro que le ha afectado mucho en su imagen y en su reputación y eso tiene consecuencias legales como sanciones económicas.

¿Cómo se está manejando la posible filtración de material comprometedor de Belinda, y qué acciones legales se están considerando al respecto?

No, no se va a filtrar ningún material comprometedor de Belinda, son cosas íntimas de cada individuo y ellos son responsables de que cada quien lo tenga; no se ha difundido porque ahí sí sería incurrir en un delito. Hasta el día de hoy no se ha difundido ningún video que no sea autorizado, obviamente de carácter íntimo o erótico o sexual que no sea autorizado por una de las partes.

¿Cuál es la postura de Lupillo Rivera respecto a la resolución de este conflicto legal y su disposición para llegar a un acuerdo extrajudicial con Belinda?

Hasta el momento no tenemos ninguna instrucción de llegar a un convenio extrajudicial con Belinda. Al contrario, lo único que él quiere es demostrar la verdad de su dicho y la veracidad de sus actos y que, si esto le ha agraviado y le ha causado un perjuicio a él, obviamente se irá hasta las últimas consecuencias.

