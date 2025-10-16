Suscríbete
Lupillo Rivera contraataca: “Belinda aceptó que eran novios”, asegura su abogado

El cantante ya demandó a Belinda por tres supuestos delitos

October 15, 2025 • 
Alejandro Flores
neñinda lupillo rivera.jpg

Lupillo Rivera quiere ver a Belinda en tribunales

El punto crítico del enfrentamiento entre Belinda y Lupillo Rivera es la existencia o no de una relación amorosa.

El cantante, en el libro que acaba de publicar “Tragos amargos”, narra pasajes que supuestamente vivieron juntos cuando fueron novios... o al menos mantenían una relación romántica.
Belinda ha negado esa relación y asegura que el libro atenta contra su intimidad por lo que tramitó una orden de restricción que le fue otorgada en contra de Lupillo.
Ahora el cantante contrató al abogado Alonso Beceiro para responder a lesa denuncia pero también para ejecutar su propia demanda en contra de Belinda.
Al tener acceso de los argumentos presentados por Beli en su declaración contra Lupillo, el abogado Beceiro asegura que ahí mismo la cantante aceptó su relación.

“Ella reconoce la relación. En su propia denuncia, reconoce literalmente que tuvo una relación sentimental con Lupillo Rivera, lo reconoce ante la autoridad del Ministerio Público, textualmente”, insistió el abogado en una entrevista con el programa De primera mano.

Belinda se contradice, asegura abogado de Lupillo

El carácter público de esa relación nunca ha quedado claro. Lupillo ha sostenido que su relación fue tan cierto que incluso se hizo aquel tatuaje en su brazo con la cara de Belinda, el cual se borró con un manchón de tinta cuando terminaron.
Belinda, hasta ahora, no ha aceptado públicamente esa relación y ahora, desde que hizo la petición de la orden de restricción, lo ha negado enfáticamente.
Para el abogado, eso significa una contradicción que traerá consecuencias legales.

“Belinda se contradice entre lo dicho en la fiscalía y lo dcho públicamente. Es aquí donde nosotros intervenimos como abogados para la defensa de Lupillo y el contraataque que necesariamente ya está echado a andar”.

belinda abogado lupillo.jpg

Alonso Beceiro (círculo) es el abogado de Lupillo Rivera

Instagram y captura De primera mano

Beceiro señaló que la denuncia en contra de la cantante es por tres delitos y bajo el argumento propio de la Ley Olimpia, que es un conjunto de artículos legislativos que varían de estado en estado pero en general sancionan con cárcel de 3 a 8 años a todos aquellos que difunden material íntimo de otra persona.

“El día de hoy ya fue denunciada Belinda por falsedad, fraude procesal y falsas acusaciones... y en términos de la propia Ley Olimpia”

El abogado explicó que la defensa se basa en el argumento de que no existen videos íntimos que supuestamente Lupillo habría difundido y los cuales son la parte de la acusación de Belinda.

“Ver a Belinda bailando con Lupillo me parece cualquier cosa menos un video íntimo. Y en su denuncia pena, ella asegura que se atenta contra su vida personal, profesional e íntima”.

Belinda lupillo rivera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
