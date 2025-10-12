Olimpia Coral pide todo el peso de la Ley Olimpia contra Lupillo Rivera

Olimpia Coral, la activista que logró la elaboración, discusión y promulgación de la llamada Ley Olimpia respalda a Belinda.

La cantante comenzó un proceso legal en contra de Lupillo Rivera por violencia digital, que es precisamente el delito que sanciona dicha ley,

“Belinda, la Ley Olimpia te resplada ¡No estás sola! La violencia digital es real y no es tu culpa”, publicó Olimpia Coral en su cuenta de X.

junto con este mensaje publicó también algunas declaraciones que ha hecho Lupillo Rivera en las que asegura que tiene “fotos muy fuertes” de la cantante.

De acuerdo con la Ley Olimpia, si el cantante llega ser declarado culpable de violencia digital puede ser sentenciado “de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a mil unidades de medida”.

Esto, a nivel federal, porque la Olimpia no es una ley específica, sino que cada estado ha discutido el código penal que lo rige para introducir las penas que consideran justas.

Por ejemplo, en Ciudad de México, Durango y Zacatecas, la sanción es de hasta 8 años de prisión.

La acusación contra Lupillo Rivera y la respuesta de Olimpia

Lupillo Rivera publicó esta semana su libro “Tragos amargos”, en el que narra su visión de lo que ha vivido en el ámbito de la música, la familia y sus relaciones personales.

En este último punto, dedicó un capítulo a su supuesta relación con Belinda, anotando detalles íntimos que él alega que sucedieron mientras fueron novios.

El carácter explícito de la narración provocó la reacción de Belinda, que demandó a Lupillo por violencia digital.

El despacho Maceo Torres y Asociados publicó un comunicado en el que asegura que la Fiscalía de la Ciudad de México ya otorgó medidas de protección en favor de Belinda.

¡La #ViolenciaDigital es real y en México es un Delito!@belindapop #NoEstasSola



Lupillo Rivera: La libertad de expresión no debería dañar la dignidad humana.#LoVirtualEsReal Desde @LeyOlimpiaLATAM

Todo nuestro amor a todas las sobrevivientes de #V10lenciaDigital — Olimpia (@OlimpiaCMujer) October 10, 2025

Olimpia Coral, en su cuenta de X publicó un segundo mensaje en X para reiterar su postura y dirigirse directamente a Lupillo Rivera.