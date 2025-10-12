Suscríbete
Famosos

Olimpia Coral pide todo el peso de la Ley Olimpia contra Lupillo Rivera

La activista publicó un mensaje dirigido al cantante para que reflexione sobre el delito que presuntamente cometió

October 11, 2025 • 
Alejandro Flores
belinda olimpia.jpg

Olimpia publicó dos mensajes

Instagram

Olimpia Coral, la activista que logró la elaboración, discusión y promulgación de la llamada Ley Olimpia respalda a Belinda.

La cantante comenzó un proceso legal en contra de Lupillo Rivera por violencia digital, que es precisamente el delito que sanciona dicha ley,
“Belinda, la Ley Olimpia te resplada ¡No estás sola! La violencia digital es real y no es tu culpa”, publicó Olimpia Coral en su cuenta de X.
junto con este mensaje publicó también algunas declaraciones que ha hecho Lupillo Rivera en las que asegura que tiene “fotos muy fuertes” de la cantante.
De acuerdo con la Ley Olimpia, si el cantante llega ser declarado culpable de violencia digital puede ser sentenciado “de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a mil unidades de medida”.
Esto, a nivel federal, porque la Olimpia no es una ley específica, sino que cada estado ha discutido el código penal que lo rige para introducir las penas que consideran justas.
Por ejemplo, en Ciudad de México, Durango y Zacatecas, la sanción es de hasta 8 años de prisión.

La acusación contra Lupillo Rivera y la respuesta de Olimpia

Lupillo Rivera publicó esta semana su libro “Tragos amargos”, en el que narra su visión de lo que ha vivido en el ámbito de la música, la familia y sus relaciones personales.
En este último punto, dedicó un capítulo a su supuesta relación con Belinda, anotando detalles íntimos que él alega que sucedieron mientras fueron novios.
El carácter explícito de la narración provocó la reacción de Belinda, que demandó a Lupillo por violencia digital.
El despacho Maceo Torres y Asociados publicó un comunicado en el que asegura que la Fiscalía de la Ciudad de México ya otorgó medidas de protección en favor de Belinda.

Olimpia Coral, en su cuenta de X publicó un segundo mensaje en X para reiterar su postura y dirigirse directamente a Lupillo Rivera.

“Lupillo Rivera: La libertad de expresión no debería dañar la dignidad humana. Lo virtial es real Todo nuestro amor a todas las sobrevivientes de violencia digital”.

lupillo rivera Belinda Ley Olimpia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
joy diana.jpg
Famosos
Joy Huerta recuerda su primer beso con su esposa Diana Atri: “terminé en el hospital”
October 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
omar bravo21 (1).jpg
Famosos
¿Cuánto tiempo estará Omar N en la cárcel? El juez le dictó prisión preventiva al ex futbolista
October 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah polanco mhoni vidente.jpg
Famosos
Le sale la carta de la torre a Dalílah Polanco; “provocará un divorcio”, dice Mhoni Vidente
October 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito (3).jpg
Famosos
Abelito y su novia responden a rumores de separación con un mensaje y una foto contundentes
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
rodrigo mercury aaron.jpg
Famosos
El hermano de Aaron Mercury ya tiene padrino: quiere ser influencer y lo ayuda alguien de LCDF
Rodrigo comienza una nueva etapa; incluso se hizo un tratamiento para mejorar su piel
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana pepesuarez.jpg
Famosos
Pepe Suárez no suelta a Guana: “Él no es un actor de televisión y atacó a los actores de televisión”
Por segunda vez, el actor señaló que el ex habitante de La Casa de los Famosos cometió un error
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
fede y mariana.jpg
Famosos
“El amor se festeja siempre": así celebraron Fede Dorcaz y Mariana Ávila su último 14 de febrero
La pareja estaba a punto de cumplir dos años juntos y anhelaban celebrarlo con un triunfo en “Las estrellas bailan en Hoy”
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
La-Chilindrina-La-Sustancia.jpg
Famosos
‘La Chilindrina’ ‘rejuvenece’ en parodia de ‘La Sustancia’ junto a su doble en la serie de ‘Chespirito’
La cadena HBO decidió hacer promoción de la película con un cortometraje que combina humor y suspenso.
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez