Así rescató Manolo Fábregas a la compañía de Silvia Pinal de la quiebra: “Pensaron que estaba loca”

Esta es la historia de una amistad que comenzó en 1952

Noviembre 28, 2025 • 
Alejandro Flores
Silvia y Manolo fueron pioneros de la televisión mexicana

Manolo Fábregas y Silvia Pinal se conocieron cuando la televisión mexicana era una novedad a la que acudían los grandes actores del cine y el teatro para experimentar sus dotes histrónicas. Es decir en 1952.

En ese año, Manolo Fábregas fundó su compañía de telecomedia con la que produjo las primeras historias de ficción. La propia Pinal lo recuerda así en su autobiografía:
“Manolo Fábregas se aventuró en este medio formando su compañía teatral de telecomedia a la par que mi querido Fernando Soler hizo lo mismo con la telecomedia de los Bonos del Ahorro Nacional”.
Pinal actuó, de hecho, en la primera de esas producciones al lado de Rita Macedo y María Elena Márquez bajo la dirección de Rafael Banquells.

“Tuvimos mucho éxito aunque debimos adaptar bodegas del periódico Novedades para poder grabar, en ese entonces no había estudios ni el emporio que hoy existe”.

La historia del teatro destruido y el teatro rentado

Ese antecedente de haber colaborado juntos, le sirvió a Silvia Pinal en un momento de tragedia y emergencia que sucedió 33 años después, con el terremoto del 85.

El Televiteatro donde la Pinal presentaba su obra musical Mame (la más emblemática de su carrera y que tuvo hasta tres temporadas diferentes), se derrumbó con aquel sismo.
La actriz y productora, al darse cuenta de que en ese momento se había quedado sin trabajo ella pero también todos los que laboraban en la obra, pensó en una opción para volver a levantar la puesta en escena.

“Yo no podía permitir que toda la compañía se quedara sin trabajar. La necesidad era mucha así que le pedí a Manolo Fábregas que me alquilara su teatro para reponer Mame. Pensaron que estaba loca pero lo logré”.

Efectivamente, Mame se montó en el teatro Manolo Fábregas, el cual lamentablemente ahora está en proceso de demolición.

“Reestrenamos en noviembre de ese año. Para sorpresa de todos, la temporada se mantuvo y toda la gente que estaba conmigo pudo mantener su ingreso”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
