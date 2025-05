Lucero y Mijares recrearon un beso de película y Lucerito reaccionó de forma inesperada: ¡Qué asco!

El pasado fin de semana, un momento lleno de nostalgia, humor y un poco de incomodidad familiar se vivió en el programa “Juego de Voces”, cuando Lucero y Mijares aceptaron recrear una icónica escena de la película “Escápate Conmigo”. Lo que parecía un tierno homenaje a su pasado artístico terminó por convertirse en una escena memorable , tanto por el acercamiento entre los cantantes, como por la inesperada reacción de su hija Lucerito.

¿Qué pasó entre Lucero y Mijares en ‘Juego de Voces’?

Durante una dinámica del programa “Juego de Voces”, conducido por Yuri, se invitó a Lucero y Mijares a subir al escenario para recrear una escena romántica de la película que protagonizaron en los años 80, “Escápate Conmigo”. La producción preparó todo para ambientar el momento: una alberca inflable, un patito de hule y hasta una tanga roja, elementos que aludían de forma humorística a la cinta.

La idea era que la expareja recreara un abrazo tierno seguido de un beso , tal como en el filme original. Sin embargo, al ver en las pantallas la escena que debían imitar, tanto Lucero como Mijares comenzaron a reír con nerviosismo. Pese a la incomodidad inicial, ambos aceptaron participar en la dinámica.

¿Cómo reaccionó Lucerito ante el beso de sus padres?

Mientras sus padres eran los protagonistas del reto, Lucerito, quien se encontraba observando desde su lugar en el foro, no pudo ocultar su disgusto. Entre risas y gritos espontáneos, la joven exclamó: “¡No, no, no, pero por qué! ¡Qué asco!”

Sus reacciones se volvieron virales rápidamente, ya que el público no solo se rio del momento en sí, sino también del desparpajo con el que Lucerito expresó lo que muchos hijos podrían sentir al ver una escena romántica entre sus padres.

LUCERO Y MIJARES RECREAN

“Escápate conmigo”

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 y la mijares atacada 🤣 pic.twitter.com/PSSTrXUceE — Naydelin Espinoza (@naydelinespin11) May 11, 2025

¿Lucero y Mijares realmente se besaron?

A pesar del entusiasmo del público y el ánimo del programa, Lucero y Mijares optaron por no concretar el beso. En su lugar, colocaron entre ellos un patito de hule y lo apretaron para que hiciera ruido, lo que provocó más risas entre los presentes. Fue una forma divertida y simbólica de cumplir con la dinámica sin llegar al contacto directo, a fin de respetar tanto el ambiente del programa como la incomodidad evidente de su hija.

Lucero y Mijares son y fueron el más hermoso lenguaje de amor. Si no fue en esta, será en otra vida🥺🫶🏼 #JuegoDeVoces pic.twitter.com/KJ0ixABBW3 — 𝑳𝒖𝒖🦄 (@luudeboni12) May 12, 2025

El reencuentro de Lucero y Mijares: así se vivió en las redes

En redes sociales, el momento causó sensación. Los fans no tardaron en comentar con cariño y humor la escena, al alimentar una vez más los rumores sobre una posible reconciliación entre Lucero y Mijares, quienes desde hace algunos años han retomado proyectos juntos, como su exitosa gira de conciertos y su participación conjunta en televisión.

En redes sociales, la reacción a la recreación del beso de película entre Lucero y Mijares generó diversos comentarios por parte de los fans. Algunos expresaron su cariño hacia Lucerito Mijares mientras le pedían que se les permitiera mantener la ilusión de un romance entre sus padres. Otros, con humor, lamentaron la interrupción del patito de hule en el momento que consideraban romántico. También hubo quien señaló, en tono divertido, que Lucerito no facilitaba la visión de un posible acercamiento amoroso entre sus progenitores. Finalmente, no faltaron las voces que directamente manifestaron el deseo de que Lucero y Mijares retomaran su relación sentimental, al resaltar la química evidente que existe entre ellos.

La escena fue divertida y entrañable, ya que recordó a muchos la historia de amor que durante años fue una de las más admiradas del espectáculo mexicano.

¿Cómo es la relación actual entre Lucero y Mijares?

Aunque Lucero y Mijares están separados desde 2011, su relación ha sido ejemplar en términos de cordialidad y colaboración profesional. Juntos han criado a Lucerito, quien ha comenzado a forjar su propia carrera artística con gran aceptación del público.

La buena química que mantienen como expareja ha permitido que trabajen juntos en proyectos musicales, y su dinámica en programas como “Juego de Voces” demuestra que, aunque el amor romántico haya terminado, el respeto y la amistad continúan intactos.

¿Cuántos hijos tienen Lucero y Mijares?

Lucero y Mijares tienen dos hijos: Lucerito Mijares y José Manuel Mijares. Aunque quien ha llamado más la atención del público en los últimos años ha sido Lucerito, por su creciente incursión en el mundo del espectáculo al seguir el camino de sus padres. Mientras que José Manuel ha mantenido un perfil más bajo, alejado de los reflectores, enfocado en sus estudios.

Lucerito ha demostrado gran carisma y talento vocal, ha acompañado a sus padres en giras y programas de televisión, como “Juego de Voces”, donde su espontánea reacción ante el beso recreado por Lucero y Mijares se volvió viral. Su autenticidad y sentido del humor le han ganado el cariño del público.

Por su parte, José Manuel ha optado por un camino más discreto, enfocado en su preparación profesional, también dentro del área de la música pero detrás de las cámaras. Sin embargo, ambos hijos han sido parte importante de la sólida relación familiar que han mantenido Lucero y Mijares, incluso después de su separación.

El cariño del público hacia Lucero y Mijares se ha mantenido firme a lo largo del tiempo. Su historia como pareja, su separación sin escándalos y la forma en que han trabajado juntos por el bienestar de su hija los han convertido en un ejemplo de madurez emocional. Cualquier gesto de cercanía entre ellos despierta esperanza entre sus seguidores, quienes siguen soñando con una reconciliación romántica.