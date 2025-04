Quién es la madre de Alexander Acha y cómo es su relación

Semanas atrás, durante el programa ‘Juego de Voces’, que estrenó su segunda temporada el 16 de marzo, Alexander Acha, hijo de Emmanuel, contó una anécdota sobre su madre y cómo Lucero Mijares fue amable con ella durante un concierto, algo que le agradeció profundamente, además de mencionar que su mamá sufre de una enfermedad, lo que ha captado el interés de sus seguidores.

De esta manera, el músico dejó en claro que la relación con Mercedes Alemán, una mujer de la alta sociedad mexicana, es tan cercana que se emociona con solo mencionarla.

En redes sociales los internautas comenzaron a preguntarse quién es la mamá del intérprete de ‘Te Amo’, pues a diferencia de su padre, quien es una estrella internacional, ella mantiene un perfil bajo.

¿A qué se dedica Mercedes Alemán?

Aunque Mercedes Alemán mantiene un perfil bajo y no cuenta con presencia en redes sociales, dedica su vida al altruismo a través de su fundación ‘Hombre Naturaleza’, de la que es directora. Este proyecto está enfocado a crear conciencia y luchar contra los problemas medioambientales.

Qué dijo Alexander Acha sobre la relación con su madre

Su influencia en la vida de su hijo, Alexander Acha, es innegable. Durante su participación en el programa ‘Juego de Voces’, el cantante le dedicó unas emotivas palabras a su padre (no fue el único, Mijares también rompió en llanto al recordar al suyo en el programa), pero también hizo mención de su madre, destacando el papel crucial que ambos jugaron en su vida, especialmente en su adolescencia. Según relató, en esa etapa cometió “excesos” y “tonterías” que preocuparon profundamente a su familia.

En julio de 2024, en el programa Hoy Día, Alexander Acha habló de su mamá y de la enfermedad crónico degenerativa que sufre, aunque no especificó de qué padecimiento se trata.

“Mi mamá ha sido para nosotros una fuente de paz enorme, mi mamá es la paz, es la playa donde llegamos todos los mares tormentosos e impetuosos a romper. Gracias a ella yo estoy aquí parado siendo una persona sana, dentro de lo que cabe, que ahí voy con mi trabajo, con mi música, con una familia unida (...) muchísimo se lo debo a mi mamá, es un ejemplo… no sé qué más decirte de mi madre, podría no acabar nunca”, dijo el cantante.

Alexander Acha tiene muy buena relación con sus padres, Mercedes Alemán y Emmanuel Instagram

¿Cómo se conocieron Emmanuel y Mercedes Alemán?

Mercedes Alemán conoció a Emmanuel en Acapulco, Guerrero, cuando él la ayudó a reparar su carro descompuesto. Este encuentro fortuito dio inicio a una historia de amor que se consolidó en 1981, tras seis años de noviazgo, cuando contrajeron matrimonio.

En ese entonces el intérprete de ‘La Chica de Humo’ aún no alcanzaba la popularidad que tiene hoy y trabajaba vendiendo autos. Emmanuel reveló que los padres de Mercedes no aceptaron la relación en un principio, pero después de demostrar su compromiso, logró ganarse su confianza.

Alexander Acha se emociona cuando menciona a su madre Instagram @alexanderacha

Fruto de esta unión nacieron tres hijos: Giovanna, Martinique y Alexander, quien heredó el talento musical de su padre y ha forjado su propio camino en la industria.

Hoy Alexander Acha es padre de 3 niños y sus fans se preguntan si todos o alguno de ellos se dedicará a la música como él y su exitoso abuelo.

Cómo es la relación entre Alexander Acha y Emmanuel

Alexander Acha estuvo de invitado en “Cuéntamelo ya” y fue consultado por su experiencia en “Juego de voces”. El cantante señaló que era un sueño para él trabajar con su padre. “Tenía muchas ganas de poder de compartir con él un programa en vivo que tuviera que ver con la música. Nosotros somos apasionados de la música. Melómanos, nos encanta”, comenzó diciendo.

También recordó el emotivo momento en que respondió una carta que le había dedicado el cantautor cuando era “un adolescente rebelde”. Aseguró que si bien no es de llorar, en esa oportunidad no lo pudo evitar. No quedan dudas de que la relación entre Alexander Acha y Emmanuel es súper cercana.