El mes de Christian Nodal: El 8 terminó con Cazzu, el 14 comenzó con Ángela y el 29 de mayo se casaron

La entrevista que Christian Nodal otorgó a Adela Micha en La Saga confirmó datos y fechas que faltaban en la historia del escándalo que lo ha perseguido durante meses, luego de su ruptura con Cazzu y su matrimonio con Ángela Aguilar.

El cantante decidió romper el silencio y brindar su versión luego de que Cazzu lo hiciera en un podcast hace tiempo, donde rechazó estar al tanto de que el padre de su hija ya tenía una relación con Ángela.

Nodal dio fechas clave: “Nosotros terminamos la relación el 8 de mayo y hubo mucha confusión porque iba a ser el día del padre en EEUU en junio. Entonces yo termino (con Cazzu) el 8 de mayo, ya habíamos seis veces antes, el 8 fue la definitiva para mí, se acabó. En abril hubo una (ruptura) previa”.

“Se acabó la química, éramos como roomies, muy buenos amigos pero ya no éramos pareja; ya no existía la pasión, de nuestra boca ya no salía nada que fuera de amor. Yo no estoy para hacer infeliz a nadie ni que nadie me haga infeliz a mí, y yo no quiero que mi hija crezca pensando que esto es el amor, eso no es el amor; a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso de ‘búscate alguien más’... Para el 8 de mayo, terminó todo”, explicó sobre la ruptura con la mamá de su hija Inti.

Fechas del mes de mayo, que cambió la vida de Christian Nodal

“El 8 de mayo terminamos (con Cazzu), yo con Ángela empiezo a salir el 14 de mayo, la veo a Ángela por primera vez, fuera de un contexto profesional”, confirmó Nodal, quien se casó con Aguilar 21 días después de su ruptura con Cazzu.

“En pandemia tuvimos algo bonito, algo hermoso; conectamos, hablábamos por videollamada todo el rato. Esa relación no funcionó, a mi me daba mucho miedo todo, manejarlo todo, era la primera vez que me estaba vinculando con una persona pública también, y ella es una niña, también era la edad... Yo tenía 22 años y ella tenía 16 años”, admitió sobre el inicio de aquel primer coqueteo, previo a su romance con Cazzu.

“Hubo algo que fue determinante y fue que yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo. Yo veía la tormenta que se estaba viniendo”.

¿Cómo fue el viaje rumbo a su boda? Los rumores eran ciertos

“Terminando un evento en Ensenada le dije ‘vámonos de aquí, quiero caminar contigo de la mano, que no nos tomen fotos’. Llevamos a Roma, toda esa experiencia fue hermosa, se respiraba el amor, me sentí vivo y más feliz que nunca. Nunca había amado o el amor había sido, o había encontrado el amor por las razones correctas. Se dio todo. Entonces llamo al joyero, nada fue planeado, en verdad”.

En aquel momento, fotos del maquillista dieron pistas de que se habían casado. Maxine Woodside lo dijo a mediados de junio de 2024, y ahora, Nodal confirma que sí se casó simbólicamente con Ángela antes de que terminara el mes de mayo, mismo mes en el que terminó con Cazzu.

#Espectáculos



Según la información revelada por la periodista Maxine Woodside, Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron durante su estancia en Italia, con la bendición de Pepe Aguilar.



¿Será cierto?



Video: @Radio_Formula pic.twitter.com/BczrcJJZCo — La 99 FM (@La99fm) June 15, 2024

Sobre las fechas, Nodal responde al público:

“No les salen las cuentas, claro, porque nada fue planeado. Yo estaba fluyendo con la vida y estaba tratando de hacer lo mejor que podía hacer”.

“Incluso mi ex mencionó que ella se enteró con el público, pero mi ex sabía de la boda, que estaba casado, yo le avisé el 20 de mayo que iba a salir con alguien público”, dijo sobre avisarle a Cazzu de que tenía romance con Ángela, días antes de su boda.