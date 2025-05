Alexander Acha presentó a su hijo André en televisión y contó la historia detrás de su sorprendente nacimiento

En el más reciente episodio de la segunda temporada de ‘Juego de Voces’, transmitido este domingo 4 de mayo, Alexander Acha conmovió a la audiencia al presentar a su hijo menor, André, y compartir la extraordinaria historia detrás de su nacimiento, al que describió como “un milagro”. Acompañado de su esposa, María Rojo de la Vega, y sus hijos mayores, Mikel y Kiara, el cantante dedicó una emotiva interpretación de ‘Cuentas conmigo’ a su familia, destacando el impacto que la llegada de André tuvo en sus vidas.

El hijo de Emmanuel relató que, tras el nacimiento de sus dos hijos mayores, él y su esposa enfrentaron un diagnóstico devastador: María padecía una condición médica que, según los médicos, les impedía concebir nuevamente. La pareja vivió años de resignación, aceptando que su familia de cuatro no crecería. Sin embargo, su fe y esperanza siempre permanecieron.

“Nos enteramos de que ya no podíamos tener más hijos. Pero un día, nuestro hijito Mikel nos miró y nos dijo: ‘Papás, para Dios no hay imposibles’, y así sucedió. ¿Sabes qué día es 7 de enero? El día de San André, por eso mi pequeño milagro de amor se llama André”, dijo el cantante durante el programa.

Además, Alexander Acha interpretó ‘Cuentas conmigo’, una canción dedicada a André y a su familia, que estrenó recién el pasado 25 de abril. La audiencia elogió la sensibilidad del famoso, no solo como artista, sino como padre y esposo, y las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando la historia de fe y amor de la familia Acha-Rojo de la Vega.

Alexander Acha le reveló la historia de su hijo André a TVyNovelas

Fue en febrero pasado cuando Alexander Acha nos contó en exclusiva cómo fue que eligió el nombre de su tercer hijo y cuál fue la sorprendente historia detrás de su llegada.

“Hay un testimonio increíble detrás de este bebé que se llama André, un testimonio de fe muy bonito y real. Estoy muy contento y agradecido porque es un regalo de Dios”, expresó el cantante.

“Fuimos a visitar a la familia política, dimos un tour (en Canadá) y entramos al oratorio de San José, que es una Basílica muy importante de ahí. Nos dijeron que el fundador de ese lugar era un santo llamado San André Bessette, y la casita donde él vivió estaba al lado, así que fuimos a conocerla, estaba llena de prótesis, muletas y placas con testimonios de gente que se había curado”.

“Le dije a mi esposa: ‘vamos a pedirle a San André Bessette’, y yo le pedí que la sanara, que la curara y que pudiéramos tener un hijo más. Llevábamos mucho tiempo buscando su salud, habíamos visto muchos doctores y habíamos pasado por muchas decepciones, frustraciones y sufrimiento como familia, porque ella es muy joven y verla sufrir así me dolía mucho”, añadió.

Pasó un año después de ese maravilloso viaje y “mi esposa empezó un tratamiento con una doctora italiana y ¡la curó!”, contó el famoso, sin embargo: “Le dijo a mi esposa: ‘Ya no tienes la infección, pero ya no puedes tener hijos. Los estragos que hizo la enfermedad no se pueden revertir’”.

“Pasaron cuatro años y de pronto mi mujer salió embarazada; entonces decidimos que el bebé se tenía que llamar André (...) El niño nació la madrugada del 7 de enero, entre el 6 y 7 de enero, y nos enteramos de que justo esos son los días de San André Bessette. Así que esto es un milagro, yo soy testigo”, narró el intérprete.

