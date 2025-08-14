Suscríbete
Al interior del rancho donde Ángela Aguilar vivió hasta que se casó con Nodal

Los Aguilar tienen un rancho en Texas, muy cerca de donde ahora viven Ángela y Christian

August 14, 2025 
Alejandro Flores
angela aguilar rancho.jpg

La casona del rancho

ViX

“Entre los Aguilar hay niveles... y yo soy el más bajo”, dice en tono de broma Ángela Aguilar al comparar sus premios con los de su padre Pepe Aguilar.

Todos esos premios, entre ellos los 9 Grammys que ha ganado Pepe y los dos de Ángela están en una enorme repisa empotrada en uno de los muros de la casona del rancho de los Aguilar.
Se trata de una propiedad ubicada en Texas, ciudad a la que decidieron mudarse luego de la muerte del patriarca de la familia, don Antonio Aguilar, quien siempre tuvo a la familia arraigada en sus ranchos de la Ciudad de México y de Zacatecas.

fotos angela aguilar.png

Las fotos son importantes en la casa del rancho

ViX

¿Cómo es el rancho de los Aguilar?

Ángela disfrutó tanto de su adolescencia en este rancho tejano que cuando se casó con Christian Nodal, ambos decidieron que su lugar de residencia fuera también Texas y también un rancho.

cabras angela aguilar.png

Las cabras son de Leonardo Aguilar, hermano de Ángela

Así lo reveló Nodal en la entrevista de este miércoles con Adela Micha.

“Nuestro mayor anclaje es el rancho que tenemos aquí (Texas), aunque cada uno tiene más ranchos pero este es el lugar en el que más tranquilo nos sentimos y aquí estoy haciendo mi estudio”, dijo Nodal.

El rancho de la familia Aguilar tiene incluso un criadero de chivos que mantiene Leonardo, otro de los hijos de Pepe.

granero angela aguilar.png

El granero y la granja son parte del rancho

ViX

La casona del rancho es de techo alto, con estilo de columnas y capiteles que le dan una apariencia de arquitectura clásica.

grammys anagela aguilar.png

Los Grammys de la familia

ViX

Por supuesto tiene un estudio de grabación en el que, Ángela y su hermano Leonardo suelen entrar para experimentar son sonidos y voces que luego se escuchan en sus discos.

ventanales.png

El enorme ventanal de la sala principal

ViX

Alejandro Flores
