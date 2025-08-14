Al interior del rancho donde Ángela Aguilar vivió hasta que se casó con Nodal

“Entre los Aguilar hay niveles... y yo soy el más bajo”, dice en tono de broma Ángela Aguilar al comparar sus premios con los de su padre Pepe Aguilar.

Todos esos premios, entre ellos los 9 Grammys que ha ganado Pepe y los dos de Ángela están en una enorme repisa empotrada en uno de los muros de la casona del rancho de los Aguilar.

Se trata de una propiedad ubicada en Texas, ciudad a la que decidieron mudarse luego de la muerte del patriarca de la familia, don Antonio Aguilar, quien siempre tuvo a la familia arraigada en sus ranchos de la Ciudad de México y de Zacatecas.

Las fotos son importantes en la casa del rancho ViX

¿Cómo es el rancho de los Aguilar?

Ángela disfrutó tanto de su adolescencia en este rancho tejano que cuando se casó con Christian Nodal, ambos decidieron que su lugar de residencia fuera también Texas y también un rancho.

Las cabras son de Leonardo Aguilar, hermano de Ángela

Así lo reveló Nodal en la entrevista de este miércoles con Adela Micha.

“Nuestro mayor anclaje es el rancho que tenemos aquí (Texas), aunque cada uno tiene más ranchos pero este es el lugar en el que más tranquilo nos sentimos y aquí estoy haciendo mi estudio”, dijo Nodal.

El rancho de la familia Aguilar tiene incluso un criadero de chivos que mantiene Leonardo, otro de los hijos de Pepe.

El granero y la granja son parte del rancho ViX

La casona del rancho es de techo alto, con estilo de columnas y capiteles que le dan una apariencia de arquitectura clásica.

Los Grammys de la familia ViX

Por supuesto tiene un estudio de grabación en el que, Ángela y su hermano Leonardo suelen entrar para experimentar son sonidos y voces que luego se escuchan en sus discos.