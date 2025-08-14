Suscríbete
Guana ya está nominado y ahora revela sus secretos de infidelidad y pobreza

El actor se dio cuenta de que hasta ahora se ha convertido en “el mueble” de esta temporada

August 14, 2025 • 
Alejandro Flores
guana nominado.jpg

Guana se sinceró en una charla con Facundo y Alexis Ayala

ViX

La tercera semana ha sido compleja para Guana en La Casa de los Famosos México. El actor se dio cuenta de que su actividad dentro del reality show pasaba desapercibida y se estaba convirtiendo en “un mueble”.

En cada una de las temporadas anteriores, siempre ha existido un habitante que no da contenido y que pasa sin pena ni gloria, por lo que se le bautiza como “un mueble”.
Este lunes, luego de ver el “cine”, Guana se percató de que él no salía casi en ninguna escena. Al día siguiente, decidió abrir su corazón para contar sus asuntos amorosos y la rudeza de su vida en la época en la que todavía no era famoso en televisión.
Respecto a lo romántico, Guana reveló que tras cinco años de casado con Ana Cecilia Anzaldúa, le fue infiel.

“Fue una decisión que yo tomé, que fue un error. Yo me fui con esta otra persona a un proyecto en Cancún y la neta es que fui muy cobarde porque nos quedamos los dos y para mí fue muy fácil... para mí fue así de: “me voy con esta chava a Cancún... y ese error me llevó a las consecuencias”.

Ana Cecilia Anzaldúa es una de las actrices de teatro musical más reconocidas en México en la década reciente. De hecho, su relación con Guana comenzó precisamente cuando coincidieron en varios proyectos teatrales.

“Viví en un camerino del teatro Silvia Pinal”

En esa época, el actor atravesó por una crisis económica que lo llevó incluso a vivir durante un año en un camerino del teatro Silvia Pinal.
Guana era actor de soporte en la compañía con la que La Pinal montó “Hello Dolly” y “Gypsy”.

“Lo que hacía es que estaba en la función y me quedaba a dormir en el camerino. Por la mañana salía, comía algo y literal me ponía a esperar a que regresaran los actores para la función del día”.

Así lo hizo, asegura, durante un año. Hasta que durante la fiesta de fin de año que Silvia Pinal organizaba para su compañía, Guana recibió una oferta de la diva.
Esa fiesta se hacía en el departamento que estaba en la parte superior del teatro y que había estado ocupado por un colaborador de la actriz y productora pero que ahora estaba vacío. Cuando Pinal vio llegar a Guana, le preguntó por sus maletas. él le respondió que las había dejado en el camerino a lo que la actriz le respondió: "¡Cómo estás pen...!” Y le señaló el departamento. Es decir, que desde ese día le permitió vivir ahí durante una temporada.
Guana es parte de la placa de nominados en la tercera semana de La casa de los famosos México.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
