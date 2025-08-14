Suscríbete
Famosos

Alma Cero defiende con firmeza a su esposo: “Pintarse las uñas no debilita su masculinidad”


La actriz sale al rescate del doctor Enrique Orozco desatacando que lo esencial está en el amor y no en etiquetas superficiales.

August 14, 2025 • 
Luz Meraz
AlmA-cERO.png

Enrique Orozco ha sido criticado en redes por su forma de vestir y ahora por pintarse las uñas.

Instagram

En días recientes, el esposo de Alma Cero, el doctor Enrique Orozco, fue blanco de críticas en redes sociales tras compartir fotografías presumiendo sus uñas pintadas.

En su defensa, la actriz dejó en claro que ese gesto no lo hace menos hombre: simplemente, “no tiene masculinidad frágil”.

Orozco, quien se desempeña como cirujano y productor de teatro, fue captado en Instagram con sus uñas pintadas.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar: algunos cuestionaron su estilo e incluso su sexualidad, mientras otros defendieron su libertad.

Ante la polémica, Alma no dudó: “No tiene masculinidad frágil.”

La comediante precisó que, para ella, la masculinidad de su esposo no está juicio, dejando en claro que no se maquilla como algunos han apuntado, lo que sí es que le gusta pintarse las uñas, algo que también hacían en el antiguo Egipto.

“No se maquilla para nada... lo de las uñas es como su firma de toda la vida. Si nos ponemos averiguar, en el antiguo Egipto, los faraones se pintaban las uñas. Es obvio que si te gusta, háztelo”, dijo Alma Cero.

Con eso, cerró el tema. Un mensaje que deja claro que los estereotipos no tienen lugar en su hogar. “El se pone lo que se la gana y ya”.

La actriz refrendó que lo relevante es el respeto mutuo y el apoyo emocional, por encima de apariencias o ideas preconcebidas.

Te puede interesar:
casa-famosos--cine.jpg
Famosos
Cine de La Casa de los Famosos México le abrió los ojos a alguien: “Estoy cayendo en ser un MUEBLE”
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Regina Murgía.png
Famosos
“Fue complejo, pero estoy bien”: Regina Murguía de JNS regresa tras vencer al cáncer
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz

Alma Cero Enrique Orozco
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
guana nominado.jpg
Famosos
Guana ya está nominado y ahora revela sus secretos de infidelidad y pobreza
August 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea monitjo tercera gala.jpg
Famosos
Galilea Montijo viste de cuero en la tercera nominación de La Casa de los Famosos
August 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
nominaciones casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Tercera gala de nominación: estos son los habitantes en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos
August 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
nodal cazzu angela aguilar.jpg
Famosos
“Cazzu me rompió el corazón": Nodal revela su verdad por primera vez y defiende a Ángela Aguilar
August 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
carmen campuzano cirugia.jpg
Famosos
Carmen Campuzano muestra su rostro tras la cirugía en su nariz: “Ya salí gracias a Dios”
La conferencista y modelo contó cómo fue que se perforó el implante con el que vive en su nariz
August 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
René-Strickler-hijo y nieto.png
Famosos
René Strickler celebra con orgullo el matrimonio y la paternidad de su hijo junto a su esposo
El actor celebra la llegada de su nieto Alonso y responde a las críticas con un mensaje de amor y respeto.
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz
mhoni vidente dalilah polanco eugenio derbez.jpg
Famosos
“A Eugenio Derbez le hicieron brujería": Mhoni Vidente se lanza contra Dalilah Polanco
La tarotista y astróloga está segura de que la vida amorosa de Eugenio está marcada por una fuerza paranormal
August 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
Florinda-Chespirito.png
Famosos
“Florinda Meza le gritaba a Chespirito porque ya no escuchaba” asegura su prima Alejandra Ávalos
La cantante y actriz rompió el silencio para explicar el verdadero motivo detrás de los supuestos regaños de Florinda hacia Roberto Gómez Bolaños.
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz