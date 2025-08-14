Alma Cero defiende con firmeza a su esposo: “Pintarse las uñas no debilita su masculinidad”

En días recientes, el esposo de Alma Cero, el doctor Enrique Orozco, fue blanco de críticas en redes sociales tras compartir fotografías presumiendo sus uñas pintadas.

En su defensa, la actriz dejó en claro que ese gesto no lo hace menos hombre: simplemente, “no tiene masculinidad frágil”.

Orozco, quien se desempeña como cirujano y productor de teatro, fue captado en Instagram con sus uñas pintadas.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar: algunos cuestionaron su estilo e incluso su sexualidad, mientras otros defendieron su libertad.

Ante la polémica, Alma no dudó: “No tiene masculinidad frágil.”

La comediante precisó que, para ella, la masculinidad de su esposo no está juicio, dejando en claro que no se maquilla como algunos han apuntado, lo que sí es que le gusta pintarse las uñas, algo que también hacían en el antiguo Egipto.

“No se maquilla para nada... lo de las uñas es como su firma de toda la vida. Si nos ponemos averiguar, en el antiguo Egipto, los faraones se pintaban las uñas. Es obvio que si te gusta, háztelo”, dijo Alma Cero.

Con eso, cerró el tema. Un mensaje que deja claro que los estereotipos no tienen lugar en su hogar. “El se pone lo que se la gana y ya”.

La actriz refrendó que lo relevante es el respeto mutuo y el apoyo emocional, por encima de apariencias o ideas preconcebidas.