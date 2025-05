Lucerito Mijares se sincera: Sus padres se separaron cuando ella apenas era una niña, ¿vio pleitos?

En marzo de 2011, cuando Lucero y Mijares anunciaban públicamente que su matrimonio había llegado a su fin, Lucerito, su hija que ahora billa en los programas de Televisa, apenas acababa de cumplir seis años, por lo que no tiene muchos recuerdos de sus padres juntos, ni mucho menos de episodios tormentosos que pudieran tambalear su salud emocional.

La participante de Juego de voces asegura en entrevista con TVyNovelas que ha sido muy feliz de ver cómo sus progenitores han limado cualquier tipo de aspereza para entregarles una mejor versión de sí mismos que le permiten a ella y su hermano, José Manuel, vivir sin ningún tipo de traumas.

“La verdad es que se llevan superbién, yo agradezco tanto eso porque luego los que se ven más afectados son los hijos, entonces yo estoy muy contenta de que mis papás se lleven como se llevan porque nos hace muy bien a la familia”, expresó la intérprete desde el foro donde graba el éxito de los domingos.

Según Lucerito, cuando ocurrió el truene no se dio cuenta porque nunca hubo momentos de tensión que le crearan un trago amargo.

“Lo que pasa es que yo no me acuerdo porque fue hace como 14 años, yo apenas tenía seis, era muy niña, o sea, no hubo psicólogo, terapia, nada. Mis papás también me han ayudado mucho en eso. Porque yo en ningún momento vi peleas, ni gritos ni nada de esas cosas. Y si algo me gustaría decirles a los hijos de parejas separadas es que si hubiera gritos y peleas, que sepan que no es problema de ellos, a veces las discusiones son normales en una relación porque no siempre vamos a estar felices. Pero nada, absolutamente nada, puede ocasionarnos una culpa que nos puede pasar facturas a futuro”.

Lucerito Mijares compartió junto a su mamá el haber pagado un sobreprecio por un artículo dentro de una aplicación china. Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images

Pese a que al principio de su carrera la chica no entendía muy bien el asunto de las críticas y el hate, ahora se ha vuelto más fuerte y lo que un día le dolió no podrá jamás volver a lastimar.

“He aprendido a dejar los comentarios malos a un lado porque si yo hiciera un comentario negativo, eso habla más de mí que de la otra persona. Prefiero saltarme esas cosas, yo siempre trato de evadir para vivir en paz”.