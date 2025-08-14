Suscríbete
Christian Nodal confirma “vínculo” con Ángela Aguilar desde que era menor de edad: “Yo tenía 22 y ella 16"

El romance que culminó en boda comenzó a gestarse desde la pandemia.

August 14, 2025 
MrPepe Rivero
christian nodal angela aguilar

Los artistas siguen disfrutando al máximo de su amor

TikTok

Christian Nodal se confesó con Adela Micha en una entrevista exclusiva publicada en La Saga, donde dio fechas y detalles de cómo se gestó su romance con Ángela Aguilar.

El cantante explicó que su vida cambió en un mes de mayo, pues después de terminar definitivamente con Cazzu, la madre de su hija, a los pocos días se reencontró con su actual esposa y se casaron en Roma, tal como se rumoró.

“El 8 de mayo terminamos, yo con Ángela empiezo a salir el 14 de mayo, la veo a Ángela por primera vez, fuera de un contexto profesional”, recordó Nodal, quien confesó que los suyo con Aguilar había tenido un periodo previo de romance, cuando ella era menor de edad.

“En pandemia tuvimos algo bonito, algo hermoso; conectamos, hablábamos por videollamada todo el rato. Esa relación no funcionó, a mi me daba mucho miedo todo, manejarlo todo, era la primera vez que me estaba vinculando con una persona pública también, y ella es una niña, también era la edad... Yo tenía 22 años y ella tenía 16 años”.

A decir de Christian Nodal, cuando volvió a ver a Ángela, ya cuando era adulta, se encontró con el amor de su vida.

“Conectamos de una manera tan bonita, me encontré a una Ángela madura; previo a la pandemia siempre la vi como super bella, talentosa, con mucho respeto, no existía un coquete, todo pasó en la pandemia, cuando le mandé la canción a mi suegro para que la aprobara, la de ‘Dime como quieres’. Ahí fue donde surgió el romance con ella, por miedos, por enamorado, por perro, no pudimos hacer que eso funcionara, yo estoy seguro que ella me hubiera esperado pero yo no pude esperar más. Terminamos esa relación, no volvimos a hablar nunca más hasta el 14 de mayo de 2024".

En pocos días se enamoraron y se casaron

Según su versión, después del coqueteo durante la pandemia, no hablaba con Ángela más que de asuntos profesionales, como cuando cantaron juntos en el Foro Sol.

Sin embargo, tras su reencuentro a pocos días de haber terminado con Cazzu, Cupido lo flechó: “El 29 de mayo, mi corazón lo siente, terminando un evento en Ensenada le dije ‘vámonos de aquí, quiero caminar contigo de la mano, que no nos tomen fotos’. Llevamos a Roma, toda esa experiencia fue hermosa, se respiraba el amor, me sentí vivo y más feliz que nunca. Nunca había amado o el amor había sido, o había encontrado el amor por las razones correctas. Se dio todo. Entonces llamo al joyero, nada fue planeado, en verdad.

Eso sí, admitió que días antes había hablado con Pepe Aguilar para pedirle permiso de ser novio de Ángela; sin embargo, pocos días después se casaron en roma.

“Cuando fui a hablar con mi suegro el 22, fue para pedirle que fuera mi novia... Roma fue terminando el concierto de Ensenada. En el avión dije ‘ella es, es mi amor verdadero, con ella me quiero morir’. Organicé una boda espiritual porque no se podía la legal; este anillo no me lo he quitado desde Roma.

ANGELA AGUILAR.jpg

Ángela Aguilar se dejó ver muy sonriente en las fotos oficiales que publicó en su Instagram.

INSTAGRAM/angela_aguilar_

“Nada fue planeado”, insistió Nodal

Nodal intentó que no se hiciera escándalo, pues aseguró: “Pido disculpas a la madre de mi hija. Yo sí quise resguardar mi relación con Ángela; esa fue siempre la intención”.

“Ella conoce el contexto, siempre salen fotos o videito, y también me parece injusto que no pueda vivir una vida de comer una pizza... Siempre quise cuidar su dolor o su tristeza, dejar que pasaran meses. Hubo algo que fue determinante y fue que yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo. Yo veía la tormenta que se estaba viniendo”, dijo a Adela Micha.

Sobre las fechas, dijo que al público “no les salen las cuentas, claro, porque nada fue planeado”.

“Yo estaba fluyendo con la vida y estaba tratando de hacer lo mejor que podía hacer. Incluso mi ex mencionó que ella se enteró con el público, pero mi ex sabía de la boda, que estaba casado, yo le avisé (a Cazzu) el 20 de mayo que iba a salir con alguien público”.

“Lo entendió, no hubo rollo. No sé cómo lo acomodó su corazón, a lo que entiendo no muy bien. El 20 de mayo se le avisó ‘voy a empezar a salir con alguien’, después cuando salió la foto, le dije que era Ángela”, aseguró.

cazzu nodal

Cazzu admitió que le daba miedo lanzar nuevas canciones tras terminar con Christian Nodal.

(Instagram @cazzu)

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
