Galilea Montijo viste de cuero en la tercera nominación de La Casa de los Famosos

El outfit de la conductora de La Casa de los Famosos deslumbró otra vez en la tercera gala de nominados

August 14, 2025 • 
Alejandro Flores
galilea monitjo tercera gala.jpg

El espectacular diseño de Montijo

Galilela Montijo dio un giro radical en su imagen en esta tercera gala de nominación de La Casa de los Famosos al lucir un atuendo de dos piezas elaborado en cuero negro.

La parte superior es una chaqueta con cierre al frente y sin mangas mientras que la parte de abajo es una falda larga con un estilo más orientado hacia el vestido de noche.
La combinación la hicieron lucir elegante y al mismo tiempo casual. La chaqueta, por ejemplo, tiene un cuello alto, casi de tortuga que realza su cuello y rostro.
El vestido es un FromMexicoToTheWorld mientras que el concepto fue toda la imagen fue Jessica Marmolejo

GalileaMontijo.jpg

El proceso

Los vestidos de nominación de Galilea

Galilea Montijo ha usado vestidos de estilos muy diferentes en cada una de las galas de nominación que se han realizado hasta ahora.

Con un accesorio dorado que avanza desde el cuello hasta la cintura y cruzaba su pecho, el atuendo se completó con un peinado decimonónico: chongo y flequillo ondulado pero relamido.

galilea montijo vestido.jpg

Galilea Montijo en la segunda gala de nominación

El vestido era un Iann/Dey, la misma casa que ha diseñado su modelo de la gala de estreno y el mismo que lució en la primera gala de nominación.

En la primera gala de nominados, la conductora se robó todas las miradas con un imponente vestido rojo escarlata, diseñado a medida.
El vestido en esta ocasión es de la firma Bronx and Banco, ubicada en el Soho de Nueva York.

Galilea-vestido-rojo.png

Galilea Montijo brilló con un look personalizado de la firma mexicana IANN DEY, bordado a mano con más de 20 mil cuentas y diseñado para reflejar su fuerza y evolución.

El rojo no es solo pasión… es la historia de una mujer que aprendió a arder para brillar”, escribió la casa de modas al compartir la imagen de la presentadora, evocando el carácter resiliente y poderoso que ha definido la carrera de Montijo.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
