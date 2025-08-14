Galilea Montijo viste de cuero en la tercera nominación de La Casa de los Famosos

Galilela Montijo dio un giro radical en su imagen en esta tercera gala de nominación de La Casa de los Famosos al lucir un atuendo de dos piezas elaborado en cuero negro.

La parte superior es una chaqueta con cierre al frente y sin mangas mientras que la parte de abajo es una falda larga con un estilo más orientado hacia el vestido de noche.

La combinación la hicieron lucir elegante y al mismo tiempo casual. La chaqueta, por ejemplo, tiene un cuello alto, casi de tortuga que realza su cuello y rostro.

El vestido es un FromMexicoToTheWorld mientras que el concepto fue toda la imagen fue Jessica Marmolejo

El proceso Instagram

Los vestidos de nominación de Galilea

Galilea Montijo ha usado vestidos de estilos muy diferentes en cada una de las galas de nominación que se han realizado hasta ahora.

Con un accesorio dorado que avanza desde el cuello hasta la cintura y cruzaba su pecho, el atuendo se completó con un peinado decimonónico: chongo y flequillo ondulado pero relamido.

Galilea Montijo en la segunda gala de nominación Instagram

El vestido era un Iann/Dey, la misma casa que ha diseñado su modelo de la gala de estreno y el mismo que lució en la primera gala de nominación.

En la primera gala de nominados, la conductora se robó todas las miradas con un imponente vestido rojo escarlata, diseñado a medida.

El vestido en esta ocasión es de la firma Bronx and Banco, ubicada en el Soho de Nueva York.

Galilea Montijo brilló con un look personalizado de la firma mexicana IANN DEY, bordado a mano con más de 20 mil cuentas y diseñado para reflejar su fuerza y evolución. Instagram