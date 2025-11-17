Lucerito Mijares y su radical cambio de look salpica a Sofía Rivera Torres: “El karma tarda, pero llega”

Hace unos días, Lucerito Mijares impactó con una transformación en su apariencia que acaparó los reflectores. La joven se volvió tendencia luego de aparecer visiblemente distinta.

La hija de Lucero y Mijares posó para una sesión de fotos con una figura más estilizada que llamó la atención y que fue difundida por el programa ‘Todo para la Mujer’.

Una de las panelistas de la emisión compartió las imágenes de Lucerito, a quien calificó como “espectacular”.

@iraisrebeca1 Lucero Mijares, sorprende en redes sociales con estas fotos donde luce espectacular muy bien nena!!! ♬ original sound - Lucero’s team ☆

Las imágenes, según Liz López, la muestran más delgada, con una figura tonificada y un atuendo que le da seguridad y madurez.

“Está guapísima, espectacular. Lucero Mijares, hija de Lucero, se ve con varios kilos menos y con una cinturita”, comentó la locutora, mientras Maxine Woodside agregó que la joven se veía “guapísima” y celebró que ahora use ropa más moderna y acorde a su edad.

López añadió: “Antes la vestían de manera más conservadora, pero ahora se nota más segura, más escotada, y se ve preciosa”.

Lucerito presume una nueva imagen luego de que su padre, Manuel Mijares, sorprendiera a sus seguidores al perder 22 kilos en sólo dos meses y medio. Esto fue posible gracias a un estricto programa médico supervisado, habría explicado el cantante de ‘Bella’.

Tras los cambios de Mijares, usuarios se cuestionaron si Lucerito habría utilizado el mismo método que su padre para conseguir verse más delgada.

El cambio de la joven cantante salpicó a la conductora Sofía Rivera Torres, quien en el pasado se burló del físico de Lucerito.

¿Qué dijo Sofía Rivera Torres?

Fue a inicios de 2024, cuando la participante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, su esposo, Eduardo Videgaray, y José Ramón San Cristóbal, fueron cancelados por hacer chistes sobre la apariencia de Lucerito, a quien compararon con un hombre.

Las burlas hacia la hija de Lucero y Mijares sucedieron luego de que en ‘¡Qué Importa!’ compartieron un audiovisual en donde la cantante reveló que la confunden con un hombre.

“Dijiste que te confunden con un hombre pero no dijiste con cuál, con el Hombre Araña, con Hombre Lobo, con el Hombre Elástico ¡con Paco Memo (Guillermo Ochoa)!”, inició diciendo José Ramón San Cristóbal.

“Pero mira esto tiene sus ventajas, si hay fila en el baño de mujeres -que cuándo no hay-, entras al baño de hombres ¡y nadie te dice nada!”, agregó Sofía Rivera Torres.

Los conductores fueron severamente criticados por las burlas a la joven cantante, quien hizo caso omiso a sus comentarios y burlas.

En abril de 2025, Sofía y Eduardo confirmaron el nacimiento de su hijo y tres meses después, la conductora reapareció como panelista invitada de ‘La Casa de los Famosos México’, en su tercera temporada. Visiblemente distinta por el peso que ganó tras ser madre, usuarios en redes sociales retomaron sus palabras y la criticaron por su sobrepeso.

Rivera Torres continúa en su proceso para perder peso recuperar su silueta, pero las redes sociales no le perdonan las burlas a Lucerito y expresan comentarios crueles.

“El karma tarda, pero siempre llega”; “Sofía Rivera no tuvo un hijo, se lo comió”; “Se justifica que por tener un hijo. Hay mujeres que tienen hasta 3 y no terminan así”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

A mediados de 2024, durante una entrevista con Yordi Rosado, la intérprete reconoció que las expresiones dichas por Sofía Rivera Torres en el programa ¡Qué importa! sí le afectaron: “Mis papás me han blindado muy bien, pero sí fue raro. No era como que fuera a mi cuarto a llorar. Estuvo duro y sí, me importó un poco”.

Por su parte, Rivera Torres, en el pasado dijo sobre su aspecto: “El gusto que le haya dado a tantas personas pensar que estoy súper gorda, ¿será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima?”.

