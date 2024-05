Lucero lanzó una dura advertencia tras las críticas a Lucerito Mijares: “No me voy a quedar callada”

Hace aproximadamente dos semanas, las redes sociales y la opinión pública se volcaron en palabras de apoyo para Lucerito Mijares, quien se volvió blanco de burlas y críticas sobre su físico por parte de los conductores del programa “¡Qué importa!”. Estas palabras hicieron eco rápidamente, especialmente entre quienes consideraron inadecuado que tres personas adultas se refirieran así a una jovencita, por el simple hecho de ser hija de dos personajes famosos.

Entre las personas que saltaron por ella estuvo Lucero, su mamá, quien no ha parado de expresar la molestia que sintió al enterarse de todos los adjetivos que se usaron para referirse a su hija menor. Desde entonces, la cantante ha dejado muy claro que no pretende ignorar ninguna falta de respeto y levantará la voz las veces que sean necesarias, sin importarle si se le tacha de exagerada.

La cantante dejó claro que Lucerito siempre tendrá quien la defienda

Durante una reciente participación en un matutino transmitido mediante una señal americana, Lucero hizo ver que no está entre sus planes dejar en el olvido esta situación. Y es que a pesar de que su hija compartió que personalmente no tomó en cuenta las palabras de alguien que ni siquiera conoce, para ella ha sido difícil y doloroso todo lo que pasó.

“Yo como mamá tengo que defender a mi hija ante todo lo que le pueda suceder, siempre. Ella tiene la fuerza suficiente y la seguridad para defenderse, sabe cómo enfrentar estas cosas. Pero yo siempre voy a reaccionar, no me voy a quedar callada”, declaró la cantante a los micrófonos de “Despierta América”, emisión en la que retomó la gravedad de lo que pasó.

Y es que aunque la mayoría de reacciones del público fueron a favor de Lucerito y diversas personalidades del espectáculo salieron en su defensa, también hubo quienes consideraron que el tema estaba tomando proporciones exageradas. Asimismo, Sofía Rivera Torres insinuó que el actuar de la artista estaba siendo exagerado, y que incluso ella estaba haciendo lo mismo al atacarla públicamente.

Sin embargo, estos señalamientos no permearon en Lucero, que hasta el día de hoy, sigue firme en su postura de rechazar y condenar este tipo de ofensas, que muchas veces se escudan en que son humor, sin pensar cómo pueden afectar al otro.

Lucerito siempre ha presumido la excelente relación que lleva con su mamá, en quien ve una confidente y amiga Instagram

Cuál fue la primera reacción de Mijares

Sobre cómo respondió Manuel Mijares, su exesposo y padre de Lucerito, la artista reveló que a él también le pareció sumamente desagradable. Por esta razón fue que ambos decidieron pronunciarse y hacer saber que no permitirían que nadie atacara a su hija sin más.

Finalmente, reiteró que ella como figura pública sabe que todo el mundo tiene derecho a opinar, aunque eso no significa que no habrá consecuencias de su parte, ni que no pedirá respeto para su familia.