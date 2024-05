Lucero y Lucerito Mijares revelan cómo afrontaron las críticas de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray

Hace unas semanas Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares estuvo en el ojo del huracán tras ser atacada con severas críticas catalogadas como insultos en el programa de Imagen TV, “Qué importa”.

La joven cantante y participante del programa de TelevisaUnivision, “Juego de voces” fue blanco de burlas por su aspecto físico y comportamiento “de hombre”, según los señalamientos hechos por la emisión que conduce Sofía Rivera Torres y su esposo Eduardo Videgaray.

Poco había hablado al respecto la afectada del tobellino de críticas, Lucerito y su familia. Apenas, se limitaron a fijar posición por redes sociales. Sin embargo, días después de la polémica rompieron el silencio.

Fue en entrevista con Adela Micha para “La Saga” en la que madre e hija, fueron cuestionadas sobre cómo vivieron tal controversia.

“Yo creo que fue como si lo hacemos de todos y nadie se queja pues vamos a hacerlo a esta niñita y yo creo que lo hicieron de su servilleta y pues se salió de control”, comentó Lucerito.

Por su parte, la intérprete de “Electricidad”, contó que cuando se dio cuenta de que el tema era viral en redes sociales, le dijo a su hija, quien en ese momento se estaba bañando.

“Y voy, abro la regadera y le digo: nena hay un merenquetenque en Twitter porque hay tres personas que dijeron un montón de cosas y le empecé a contar y (ella) divina porque dice mamá pues que bueno que lo dijeron de mi y no de algunas de mis amigas que pueden sentirse muy mal y que pueden ser como tan vulnerables”, expresó.

Lucerito reveló cómo se sintió al recibir que había sido criticada y era tendencia.

“En el momento que estaba en la regadera fue como: qué raro a mi me dio igual, a ver no me dio igual, pero fue como qué raro si yo no me he metido con ellos, no los conozco. Chance y si hubiese tirado mala onda, pero fue como que ah nos vamos a meternos con esa niña porque queremos”.