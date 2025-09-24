Revelamos en exclusiva los secretos detrás de los looks de Galilea Montijo en La casa de los famosos México

Galilea Montijo lo tiene claro: cada domingo en las galas de eliminación de La casa de los famosos México luce fabulosa y el público espera impaciente para saber cuál será su próximo look.

En esta temporada, su vestuario ya no sólo acompaña su presencia, la define. Y no se trata de puro espectáculo, sino de una construcción que combina historia, estética consciente y la magia de la imagen bien trabajada.

En la tercera edición del reality más visto de Latinoamérica, Galilea ha lucido más de 15 looks exclusivos, resultado de una colaboración entre su estilista, Jessica Marmolejo, la firma mexicana lanndey y otros talentos del diseño local como Iván Ávalos.

Esto marca un punto de inflexión en su carrera televisiva: su imagen, anteriormente potente, ahora se refina con detalles que hablan de identidad, de fuerza y de un paso decidido hacia la moda que trasciende lo inmediato.

Como es su costumbre, Galilea Montijo lució un vestido espectacular en La Casa de los Famosos México. Facebook

La stylist Jessica Marmolejo fue la encargada de vestir a Galilea en el inicio de La Casa de los Famosos mÉXICO. Instagram

Jessica Marmolejo, originaria de León, Guanajuato, ha sido señalada como la llave maestra detrás del cambio de look de Gali. Una stylist que comenzó su andar caminando entre ropa de segunda mano, entre telas olvidadas que ella veía con otros ojos, y con las que fundó Tianguera, un concepto que transformaba la percepción de lo que algunos descartaban. Esa fue la chispa que hoy prende en cada gala dominical.

En entrevista con TVyNovelas, Jessica compartió con emoción: “Ha sido todo un reto vestir a Galilea para el programa más visto de la televisión mexicana, son muchas emociones, pero estoy feliz, supercontenta, muy agradecida de que Gali confíe en mi trabajo”.

Para ella, encabezar el equipo de vestuario de la animadora número del país ha sido un lujo que ha compartido con otros expertos que no deja por fuera cuando le preguntamos cuál ha sido la clave del éxito.

“Juntas hemos podido explotar todo su potencial, su belleza, su cuerpazo, entonces trabajando en conjunto con el equipo ha sucedido la magia. Eso me tiene encantada”.

Palabras sinceras que no desmerecen los resultados visibles: desde diseños que abrazan su figura con corsés marcados hasta vestidos que evitan lo predecible, que dialogan con la historia de Galilea sin perder modernidad.

El vestido que lució Gali en la tercera eliminación Instagram

PIEZAS DE ALTA CONFECCIÓN

Desde el arranque de la temporada, Galilea ha sido vestida con piezas de alta confección, muchas creadas por lanndey, la firma de Iván Gallegos y David Márquez, quienes con Jessica Marmolejo dieron forma a propuestas que combinan bordados elaborados, transparencias, esculturas de acrílico, detalles metálicos y cristales. Cada gala es una narrativa visual distinta.

Uno de los momentos más memorables fue su aparición con un vestido blanco durante la gala de eliminación del 3 de agosto, una creación nueva inspirada en el vestido blanco que usó en 1993 cuando fue coronada como “Chica TV”.

Esa pieza no fue réplica literal, sino reinvención: silueta entallada, corsé, mangas que se transforman en guantes largos, contraste blanco-negro, peinado vintage en ondas, joyería que evoca elegancia clásica. Todo ello para rendir homenaje a sus inicios, pero desde su yo actual: fuerte, seguro, empoderado.

El vestido de la quinta gala de La Casa de los Famosos Instagram

VESTIDOS CON DETALLES 3D

Otra gala que causó revuelo fue la de nominación del 30 de julio, un look total en rojo compuesto por corsé de piel con péplum y falda lápiz hecha de miles de cuentas bordadas una a una. Ese rojo vibrante fue más que un color: una declaración de poder, de presencia. Y no sólo se trata de vestidos nuevos: también hay reciclaje creativo.

Galilea Montijo brilló con un look personalizado de la firma mexicana IANN DEY, bordado a mano con más de 20 mil cuentas y diseñado para reflejar su fuerza y evolución. Instagram

En la gala de eliminación del 17 de agosto, Galilea reapareció con un vestido previamente usado en otro evento, rediseñado por lann Dey para la ocasión. El equipo quitó mangas, reconfiguró las líneas, añadió un corsé metálico, mezcló elementos como cristal y lentejuela, reinterpretó proporciones.

Marmolejo ha hablado del upcycling como parte de su propuesta: dar nueva vida, dar nueva voz a materiales y prendas ya existentes. Uno de los looks más comentados también fue el vestido adornado con detalles 3D rosa-dorado en la gala del 7 de septiembre, con body metálico superpuesto y piezas de tul negro que contrastan, medias y tacones que alargan la figura.

Cada pieza parece medida no sólo para destacar, sino para capturar textura, movimiento, emoción. Lo que hace que cada uno de estos looks funcione no es sólo la belleza visual, sino el equilibrio entre lo que la prenda dice y quien la porta la hace vivo.

Galilea Montijo se ve segura, poderosa, y no hay ornamentación vacía: los corsés, los detalles metálicos, los cristales, los contrastes blanco-negro, los homenajes al pasado, todos estos elementos tienen coherencia con su historia, con su cuerpo, con su presencia pública.