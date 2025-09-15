Suscríbete
Galilea Montijo: esto significan las rosas de su vestido en la séptima gala de eliminación de LCDFM

La conductora eligió a un dueto de diseñadores originarios de Guadalajara, su ciudad natal

September 14, 2025 • 
Alejandro Flores
Galilea Montijo vestido.jpg

El vestido está hecho con base de cuero

Instagram

Galilea Montijo sorprendió con un vestido de una casa de diseño que no había usado durante esta temporada de La Casa de los Famosos.

Se trata de una vestido creado por Olmos y Flores, fundada en Guadalajara, la misma ciudad en la que nació la conductora.
En colaboración con Jessica Marmolejo, la directora creativa de cabecera de Gali, Víctor Olmos y Ali Flores crearon un vestido lleno de símbolos y significados.
De acuerdo con Marmolejo, los diseños de Olmos y Flores son sinónimo de raíces que inspiran y moda que empodera, al igual que Gali son originarios de Guadalajara”.
Esta identidad en común es la que impulsó este diseño en cuero que, a primera vista, es un tributo a la charrería pero en el que sobresalen dos coloridas rosas.

“Inspirado en los bordados de la charrería piteado, en la sensualidad que envuelve el traje de charro y en la nobleza de la piel lo acompañan dos rosas que florecen como símbolo de su ciudad, aquella que por mucho tiempo fue llamada la ciudad de las rosas”, escribió Marmolejo en el Instagram de Gali.

De acuerdo con la directora creativa, este vestido eleva origen de lo mexicano, algo que Olmos y Flores siempre han hecho ya que desde niños buscan rendir homenaje a los íconos que hacen de Guadalajara un referente de lo que es México: pasión, identidad y belleza.

Todos los vestidos de Gali en La Casa de los Famosos

Te presentamos aquí un recuento de los vestidos que Galilea Montijo ha usado en las galas de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025.
Para la sexta gala de eliminación, Galilea Montijo eligió un diseño de Iván Dávalos, de quien ya había usado un vestido adornado con insectos.
En esta ocasión, el diseño elegido incluyó un exocorsé que daba la apariencia tridimensional al conjunto.

“Noche de expulsión… esto está que arde. Fotaza con mi jefa Rosa María Noguerón. Te adoro”, escribió Gali en su cuenta de Instagram.

Noguerón es la productora de La Casa de los Famosos México desde su primera edición.

En la foto que comparte con Galilea, Rosa María aparece con un una falda café ligeramente tableada y una blusa negra calada con figuras y grecas abstractas.

galileamonitjorosamarianogueron.jpg

Galilea con su equipo de diseño de imagen (izq) y con Rosa María Noguerón (der)

ViX

La historia de amor en la quinta gala

En la quinta gala de eliminación, Galilea Montijo usó el vestido más personal en lo que va de la temporada ya que la conecta directamente con la historia de vida de su abuela, doña Refugio.

Es un vestido que comenzó siendo una pieza completamente diferente: un diseño corto y muy sencillo que Galilea decidió convertir en un homenaje a doña “Cuquita”.

Montijo define a su abuela como “una mujer apasionada por la costura, cuyo recuerdo sigue cosido a mi corazón”.

Con ayuda de la creadora de estilo Jessica Marmolejo modificaron el vestido hasta convertirlo en la pieza que lució este domingo 3 de agosto.

“Inspirados en su abuela, transformamos el vestido: bordamos miles de cristales que capturan la luz como recuerdos brillantes y añadimos pequeños tesoros de la costura como dedales, carretes, broches y seguros, cuidadosamente integrados como símbolos de un legado que no se olvida”, escribió Marmolejo en una nota publicada en la cuenta de Instagram de Gali.

Marmolejo explicó que como toque final, se agregó un delicado colibrí bordado que descansa sobre la pieza, recordando a Galilea que cada vez que uno de estos seres aparece, su abuela está cerca.

“La falda de piel y cauda dramática añaden fuerza y carácter, contrastando con la delicadeza de los bordados en la parte superior. Un diseño que mezcla amor, memoria y arte para convertirse en un tributo eterno”.

galilea montijo abuelita.jpg

Así era el vestido original de Gali

ViX

El mensaje termina con un mensaje emotivo:

“Este vestido no solo cuenta una historia… es la historia de amor entre una nieta y la mujer que le enseñó a soñar con las manos”.

A lo largo de esta temporada, Galilea ha mostrado un estilo siempre iconoclasta. Aquí te recordamos todo lo que ha vestido en las galas dominicales.

El vestido de la cuarta gala

Un vestido totalmente en cuero de dos piezas. En principio, parecía que Galilea Montijo había elegido un vestuario conservador para la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México.

No fue así. Siguiendo con la línea de imponerse como ícono de la moda con sus apariciones en el reality show, el vestido de Gali tenía una particularidad: una docena de insectos coloridos y brillantes, escarabajos, catarinas y chapulines que funcionan como imanes para la vista del espectador.
El atuendo es obra de Iván Dávalos, diseñador que acostumbra ensayar modelos con elementos de bichos e insectos, a veces incluso diseñando vestidos completos que parecen arañas o abejas.
Iván detalló hace apenas un mes que este diseño es parte de su nueva colección, que consiste de una 34 modelos, dos de ellos con estos accesorios de insectos adheridos a la tela.

El vestido reinventado de la tercera gala

El vestido de la tercera gala de eliminación de Galilea Montijo reafirmó el estilo iconoclasta que la conductora ha impuesto a lo largo de esta temporada de La Casa de los Famosos.
Hay que recordar que tal y como lo informamos en TVyNovelas, desde el inicio de esta temporada de La Casa de los Famosos, Galilea Montijo ha destacado por los modelos que ha lucido y la imagen que ha proyectado.
Esto no es una casualidad ya que, como ella misma lo ha dicho, trabajo durante más de seis meses para renovar su físico con miras a esta tercera temporada.

galileamontijocasadelosfamosos.jpg

Un vestido impresionante

Instagram

En la tercera gala usó modelo de Iann/Dey, los mismos diseñadores de las dos anteriores eliminaciones. Con el plateado y el ocre como tonos dominantes, Galilea portó un vestido de cuatro piezas porque además de la falda con brillos en plata y la pechera lisa en forma de cono brillante, también tenía mangas que se conectaban mediante breves hilos.

La sobriedad de la segunda gala

En la segunda gala de eliminación, lució un vestido con el negro como color dominante. Una transparencia en la parte del pecho y que cubría sus brazos le dieron al atuendo una aire sobrio.
El resto del vestido (que llegaba hasta las rodillas) tenía un sobre-tejido plateado que le daba un brillo permanente.
El vestido es un original de la casa Bronx and Banco, pero intervenido por la dupla Iann / Dey. La primera es una casa de moda establecida en Nueva York mientras que la segunda es un dueto de diseñadores guanajuatenses. Ambos son los consentidos de Gali para esta temporada.

La primera eliminación

La conductora apareció con un vestido en color hueso y un corset negro que hacía las funciones de cinturón.
El vestido es un Iann/Dey, la misma casa que ha diseñado su modelo de la gala de estreno y el mismo que lució en la primera gala de nominación.

Galilea Montijo La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
