5 imágenes inéditas de Juan Gabriel que aparecerán en el documental de Netflix

El documental de María José Cuevas sobre el lado íntimo de Juan Gabriel se estrenará antes de que termine 2025 en Netflix.

Este 28 de agosto se cumplen 9 años de la muerte del Divo de Juárez, fecha para la que se ha organizado un festejo en Ciudad Juárez con actividades totalmente gratuitas.

Y aunque no se ha anunciado la fecha oficial del estreno del documental, sí se sabe que tiene material inédito que revelará aspectos de la vida de Juanga que han sido un misterio recurrente.

“Había mucha soledad en mí... y yo hice a la soledad mi amiga”, se escucha la voz del músico en el avance del documental.

La frase de por sí revela el aspecto cotidiano del creador de “Querida”, canción que contiene ese verso que dice: “Mira mi soledad, mira mi soledad / Que no me sienta nada bien, oh ven ya”.

Te presentamos ahora cinco imágenes que se revelarán en el documental y que efectivamente rescató Cuevas para retratar al Juan Gabriel detrás del escenario.

¿Juan Gabriel juega al Chavo del 8?

En el documental aparece un video de Juan Gabriel asomado de un bote, como si fiera el Chavo del 8 saliendo de un barril.

Luego se levanta y lanza una sonrisa encantadora.

Juan Gabriel, joven Captura Netflix

Juan Gabriel cambiando pañales

En el avance del documental se escucha un testimonio en el que se asegura que Juan Gabriel ponía a sus hijos incluso por encima del presidente de México.

“Díganle al presidente que no puedo atenderlo porque estoy cambiando el pañal de mi hijo”.

Juan Gabriel fue un padre dedicado Captura Netflix

Juan Gabriel en el parque son sus hijos

El cantante corre al lado de sus hijos. De hecho, uno de ellos se retrasa y él decide cargarlo de los hombros para no perder el ritmo. Ser padre, se explica en el documental, se convirtió en lo más importante de su vida cuando no estaba cantando.

Juanga jugando con sus hijos Captura Netflix

La soledad de Juanga

También se muestra un metraje grabado desde detrás de una persiana en el que se ve al cantante concentrado, escribiendo la letra de una canción.Sobre todo al principio de su carrera, Juan Gabriel tendía a trabajar en soledad sus canciones.

Juan Gabriel, en soledad Captura Netlfix

El joven Juanga

Una foto lo muestra en la ventana de un hotel. Aparece con un traje de baño en rayas de colores. Se recarga en el barandal y posa hacia arriba, desde donde capturan la imagen.

Juan Gabriel en traje de baño Captura Netflix

Llama la atención que tiene una sonrisa franca.