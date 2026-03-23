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Le QUITAN una hora de programa de radio a Maxine Woodside y la mandan a plataformas digitales

Luego de 36 años al aire, ‘Todo para la mujer’ ahora sólo se transmitirá una hora en Radio y TeleFórmula.

Marzo 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El programa de Maxine Woodside dejará de transmitirse una hora.

Getty Images

“Lo que dijimos es que podemos repartir en nuestra audiencia mucho mejor nuestros contenidos”.

La mañana de este 23 de marzo ‘La Reina de la Radio’, Maxine Woodside, recibió la visita de Ricardo Muñoz, director de noticias de Radio Fórmula, quien le hizo un anuncio que, presume, beneficia a su emisión.

Woodside, quien ha encabezado el programa ‘Todo para la mujer’ por 36 años, supo que perderá una hora al aire y ahora sólo estará una hora, luego de que el proyecto duraba cerca de tres horas.

Los motivos fueron abordados por Muñoz: “Hemos llegado a cifras impresionantes en vistas en YouTube, entonces lo que dijimos es que podemos repartir en nuestra audiencia mucho mejor nuestros contenidos”.

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Y agregó que “tú sabes que esta es la estación de las grandes personalidades, así nos lo enseñó don Rogelio (Azcárraga) en su momento, y entonces cuando ves la parrilla completa de Telefórmula, yo creo que no lo tiene ningún medio en México”, indicó.

Asimismo, Maxine explicó que “estamos todos nada más que ahora en lugar de que vaya las dos horas radio y tele, es una hora sólo radio y la segunda hora va radio y tele”.

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La reacción de usuarios en redes sociales no se hizo esperar y luego del anuncio comenzaron las especulaciones y el debate, muchos alegaron que al parecer Telefórmula atraviesa por una crisis económica y que buscan reducir gastos haciendo algunos cambios.

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“Qué bueno porque aburre ésta señora y sus secuaces”, “me da gusto porque desde que cambió a su productora y metió a sus nuevos acompañantes, el programa ha estado cada vez peor”, “ay, ya deberían de quitar ese programa que nadie ve… ese ya fue”, son algunos de los comentarios que se leen.

Maxine Woodside
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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