Llueven críticas a Maxine Woodside por METERSE a jaula de capibaras en un acuario de Mazatlán

Maxine Woodside se encuentra en Mazatlán, Sinaloa, esto como parte de una cobertura especial que realiza la conductora y su equipo de ‘Todo para la mujer’. La emisión transmitió el primer día de la fiesta más importante del estado: el carnaval.

En su programa, la llamada ‘Reina de la Radio’ también recibió a Julio Preciado, quien estuvo cantando junto a los conductores a la orilla de la playa.

Todo marchaba con alegría y los presentadores disfrutaban la fiesta del estado hasta que Maxine decidió visitar el Gran Acuario Mazatlán, también conocido como Acuario Mar de Cortés.

El lugar cuenta con 26 hábitats diferentes donde los visitantes pueden conocer la biodiversidad marina, alimentar a las rayas y agapornis, interactuar con pingüinos, conocer a los lobos marinos, realizar snorkel y buceo.

En agosto pasado, el Acuario Mar de Cortés anunció la llegada de cuatro capibaras llamados ‘Capuchina’, ‘Cocoa’, ‘Coffee’ y ‘Mila’, que fueron ubicados en una área conocida como ‘Casa Capibara’.

Durante su visita en el acuario, Woodside tuvo la oportunidad de ingresar a la zona donde están los amigables roedores, los acaricio y se percató de cómo se alimentan de troncos.

Aunque los expertos del lugar recomiendan no tocar a los animales, por la naturaleza sociable de los capibaras, sí permiten que los visitantes se acerquen para acariciarlos y puedan tomarse fotos. Cabe señalar que la interacción es una actividad exclusiva con un pase VIP.

La ola de críticas llegó cuando se filtraron las imágenes de ‘La Reina de la Radio’ ingresando a lo que usuarios calificaron como “hábitat exclusivo para los capibaras”.

Además, se escucha la voz que una de las colaboradoras de Maxine que la motiva a tocar a una de las especies, pese a que el capibara está comiendo.

“Miserables que patrocinan el maltrato animal. Abajo maldit*, Maxine Woodside”, es uno de los mensajes que aparecen en la publicación.

Asimismo, en las medidas de precaución del acuario se lee que se deben seguir las indicaciones de los cuidadores para la seguridad de los animales y los visitantes, hecho que también fue criticado, pues la comunicadora ingresó en solitario.

En otro clip se puede ver a Woodside alimentado tiburones.

