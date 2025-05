Ana María Alvarado celebra triunfo en juicio contra Maxine Woodside, pero ella responde

Luego de dos años de proceso legal, Ana María Alvarado celebró que el juez le dio la razón a ella tras pedir una liquidación justa luego de su salida del programa “Todo para la mujer” con Maxine Woodside, donde trabajó durante 32 años.

Han sido meses de escándalo desde que “Anita la más bonita”, como le decía la propia Maxine, quedó fuera del programa en medio de un ambiente tenso que traspasaba la pantalla. Alvarado decidió ir por la vía legal para pedir lo justo, pero se topó con sorpresas, como que Woodside la desconociera como su empleada.

Este viernes 23 de mayo, Ana María Alvarado publicó un video para celebrar que el juez le dio la razón, y dijo que a Maxine Woodside “la condenaron y la justicia me dio la razón y no arbitrariamente porque se hizo todo un juicio”.

A decir de Ana María, durante el juicio, Maxine Woodside aseguró: “Nunca trabajó para mí, nunca le pagué, mi hijo nunca fue el productor, no tenemos vínculo laboral, ella era mi compañera de radio (ahí ya tuvo que reconocer que por lo menos estuve sentada al lado)”

“Hoy, como ella dijo, ‘se lo dejo en manos De Dios y la justicia’, pues si es así, yo nunca meto a Dios en estas cosas, pero si es como ella dice, pues Dios y la justicia me dio la razón”, dijo Ana María Alvarado.

Cabe recordar que hace unos días, en una transmisión en vivo en su canal de YouTube, Ana María dijo: “Si es a mi favor, ella tendrá que proceder a pagarme, pero si no sale a mi favor, pues sigo con mi vida, que por fortuna tengo a mi familia y trabajo. Por fortuna no necesito ese dinero en este momento, aunque a todos nos cae muy bien, pero no me lo estarían regalando, es lo que gané durante tantos años de trabajo”.

Pero para Maxine el pleito no ha terminado

“Para que lo entiendan fácil: esto es como un partido de futbol. Yo soy el América, la otra parte es el Santos Laguna. Estamos en el medio tiempo. Todavía queda mucho por jugar”, publicó Maxine Woodside en sus redes sociales.