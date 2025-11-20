Suscríbete
¿Laura Flores se refugiará en ‘La Casa de los Famosos’ tras su truene con Lalo Salazar?

La actriz sería la tercera confirmada para ingresar al reality show.

Noviembre 20, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Laura Flores estaría lista para ingresar a ‘La Casa de los Famosos’.

En los últimos meses, Laura Flores se ha convertido en una de las figuras más mediáticas, especialmente por el fin de su noviazgo con el periodista Eduardo Salazar.

Ante la controversia todo indica que sería la tercera participante confirmada para ingresar a ‘La Casa de los Famosos’ en su versión realizada en Estados Unidos.

A diferencia de la versión mexicana, el reality arrancaría durante los primeros meses del año.

@laurafloresmx y #LaloSalazar por fin se reconcilian: la actriz revela que la desbloqueó y esto le dijo el periodista #news #espectáculos #entretenimiento #televisa

A través de redes sociales ha trascendido que Flores estaría lista para ser una participante más en la competencia, esto después de su truene con Salazar, de quien tuvo una ruptura mediática.

Desde el inicio de su relación, Laura estuvo acompañada de declaraciones cruzadas y rumores sobre su personalidad, lo que habría llevado a que terminaran de manera definitiva. Y aunque a Eduardo ya se le ha visto con una nueva pareja, la actriz sigue soltera.

¿Quiénes son los otros participantes confirmados?

Algunos medios y comunicadores han revelado de las otras dos concursantes serían Imelda Tuñón y Gina Calderón, esta última es una empresaria, DJ de guaracha e influencer de origen colombiano que alcanzó fama tras sumarse al reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

Calderón es conocida también por sus constantes transformaciones físicas así como por su estilo de vida.

Yina eliminada de Lcdlf #yinacalderon #lcdlf #lacasadelosfamosos #lacasadelosfamososcolombia

De Tuñón, quien actualmente enfrenta una disputa legal con su exsuegra Maribel Guardia por la herencia de Julián Figueroa, fue el reportero Luis Magaña quien la confirmó al interior del reality.

“Ya tienen tres o cuatro talentos confirmados. Cuando me dijo Laura Zapata ya firmó, me dio igual… Salvador Pineda también, pero cuando me dijo ‘la que ya firmó es Imelda Tuñón’, ahí sí me caí del caballo porque imagínense de lo que estamos hablando. O sea, si afuera no la pueden controlar, allá adentro se le va a salir ‘Chucky’”, expresó.

Al tiempo, Lupita Martínez aseveró con asombro: “Está en medio de un pleito, ¿cómo se va a meter a un reality?”.

Por su parte, la también periodista Aurora Valle añadió a la conversación: “Yo lo leí como un rumor de que Imelda Tuñón iba para ‘La Casa de Los Famosos’, y yo dije ‘cómo con tanto problema legal que tiene aquí, ha peleado por estar con su hijo, y va a dejar a su hijo para meterse a encerrar’. Entiendo que la paga pueda ser muy buena, pero no en estos momentos”, sentenció.

Por último, Magaña desmenuzó cómo es el papeleo para ingresa al reality, mismo que tiene varias etapas.

“El proceso de contratación tiene tres fases. La primera es una firma de carta intención que mandan al artista. La segunda es una carta de compromiso en el que el artista acepta la propuesta y después viene la firma del contrato formal donde ya se cierran lo números. Imelda va en la segunda fase, o sea, ya aceptó”, finalizó el comunicador.

Cabe destacar que otros de los nombres que ya se mencionan para el reality show es el de la hija de Niurka, Romina Marcos, María Raquenel Portillo y Ofelia Cano.

