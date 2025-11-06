Tras su romance con Lalo Salazar, Laura Flores no tendrá novio hasta junio de 2026

Laura Flores tiene claro que su futuro amoroso no existe.

Es decir que después de su fugaz romance con el periodista Lalo Salazar, la actriz y cantante está lista para avanzar en su vida pero no en busca del amor.

“No lo sé (si volverá a enamorarse), lo que sí sé es que estoy lista para seguir adelante”, dijo durante la presentación de la serie “Cómplices”, en la que comparte el rol protagónico con Maribel Guardia, Marjorie de Souza y Lucía Méndez.

“Cómplices”, dice su sinopsis oficial, es una serie sobre el despertar de cuatro mujeres adultas demostrando que la edad es solo un número.

“Cada capítulo presentará una reflexión sobre las emociones de una mujer que no tiene el control de su vida. Así, las veremos reír o llorar, pero siempre ‘sin filtro’ pues están cansadas de pretender”.

¿Hasta cuando permanecerá soltera Laura Flores?

Durante la presentación, a Laura Flores se le preguntó sobre la posibilidad de encontrar el amor luego de fallido romance con Salazar, que apenas duró poco más de un mes y terminó entre polémicas.

La cantante, sin embargo, fue clara al decir que ahora no tiene tiempo ni ganas de invertir esfuerzo en una relación, por lo menos hasta mediados del próximo año. ¿La razón? Sus hijos.

“De aquí a junio del 2026 están mis hijos ya para terminar la preparatoria. Y después de eso me voy a quedar con el síndrome del nido vacío”.

Laura tiene cuatro hijos: María, Patricio, Ana Sofía y Alejandro. Los dos más chicos son los que están a punto de terminar la preparatoria por lo que, efectivamente, después de eso Laura Flores tendrá que cambiar su vida de manera radical pues de algún modo ya no tendrá el rol de madre que ha tenido hasta ahora.

“Los tiempos de Dios son perfectos”, dice en relación a que agradece que ahora está soltera.

La razón de Laura Flores para no pensar en el amor

De acuerdo con su perspectiva, esto le permitirá no distraer su atención de lo que ahora considera lo más importante: que sus hijos avance hacia la etapa de adultos.

“Es una frase muy dicha pero es cierta, te lo digo yo: los tiempos de Dios son perfectos”.

Laura Flores explica que por ahora necesita estar con sus hijos por lo que no tendría tiempo para dedicarle a un novio y mucho menos se atrevería a dividir su vida entre el amor de pareja y el de madre.